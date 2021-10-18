На красноярском складе автозапчастей нашли нарушения противопожарной безопасности

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На красноярском складе автозапчастей ООО «Автотрейд-КСК», вновь нашли массовые нарушения безопасности. Напомним, что на другом складе, принадлежащем этой же компании, в начале года из-за противопожарных нарушений погибло трое пожарных. Как сообщает прокуратура, вопреки требованиям закона, на объекте нет программы вводного, первичного противопожарного инструктажа, руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также нет определения класса зоны помещения. Все это создает угрозу пожарной безопасности во время пользования складом.

По итогам прокурорской проверки руководитель склада получил представление, а в отношении должностного и юридического лиц завели административное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности».

На сегодняшний день все нарушения устранены, виновные лица получили наказание в виде штрафов.

Напомним, что 3 февраля на складе автозапчастей на Калинина произошел страшный пожар. Во время тушения поступила информация, что внутри остался один человек, работник склада. На его поиски отправились пять звеньев (по три человека в каждом) газодымозащитной службы. Одно звено не вернулось обратно. Погибли Анатолий Жалнерчик, Алексей Пузырев, Максим Рябцев.

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