Метеоролог рассказал, когда менять резину на зимнюю в Красноярске 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-центре «КП-Красноярск» метеоролог рассказал, когда менять резину на зимнюю в Красноярске 2021. На пресс-конференции, посвященной прогнозу погоды, метеоролог Среднесибирской УГМС Дмитрий Ульянов поделился, чего ждать водителям и автомобилистам в Красноярске, когда ждать снега и заморозков на дорогах.

Когда менять резину на зимнюю в Красноярске 2021

По словам Дмитрия Ульянова, пока в Красноярске менять резину с летней на зимнюю пока рано. Однако если водитель переживает, что может попасть в ДТП или часто выезжает за город, то смысл «переобуться» все же есть:

- Пока «переобуваться» не обязательно. Разве что автолюбитель боится обострения дорожной ситуации. Кроме того, можно менять резину, если вы собираетесь выезжать на север, - сказал синоптик.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт добавил, что точно можно менять резину ближе к концу октября 2021 года, когда снежный покров в Красноярске станет более или менее устойчивым.

Начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Красноярскому краю Сергей Дударев в свою очередь подчеркнул, что менять резину на зимнюю в Красноярске 2021 можно, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов:

- В городе пока можно обойтись не смены резины. Однако при желании «переобуться» уже можно. Это абсолютно безопасно. Другое дело, что в сезон смены резины часто возникает дорожный коллапс. Поэтому будет целесообразнее записаться на процедуру заранее, чтобы без спешки заменить резину, - сказал Сергей Дударев.

Он пояснил, что если в Красноярске смена резины возможна до конца октября и торопиться не нужно, то за городом, а тем более в северных районах Красноярского края, «переобувать» машины автомобилистам нужно уже сейчас. Кроме того, менять резину могут автолюбители и водители, часто выезжающие из Красноярска за город, так как сейчас на дорогах нередко выпадает снег и образуется гололед.

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