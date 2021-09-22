Зима близко: сразу в нескольких регионах России выпал первый снег

Первый снег Красноярск. Фото: gibdd124

Первым регионом, где выпал снег оказалась, Якутия. Что, учитывая географическое положение республики, совсем не удивительно. Сентябрьский и даже августовский снег здесь скорее правило, чем исключение. Еще 29 августа снежные осадки накрыли Усть-Янский район на севере Якутии.

Однако в другие регионы страны первый снег пришел позднее – 19-22 сентября. Сообщения о снежных осадках поступали из уральских регионов – Свердловская и Челябинская области.

Так, на западе России снег застал врасплох жителей Мурманском области. А конкретнее - Кировска.

Естественно, в самих уральских мегаполисах о снеге еще не слышали, однако за пределами городов о нем сообщали жители водители. Вечером замело территорию в нацпарке Зюраткуль и в Висимском заповеднике.

Снег в Висимском атмосферном заповеднике. Фото: visimskiyzapovednik

О снеге сообщают и жители Ханты-Мансийского округа. Осадки в виде снега выпали в Нижневартовске и Сургуте.

19 сентября снег «заглянул» на север Красноярского края – в Норильск. А 21 сентября он выпал в Емельяновском районе, что недалеко от краевого центра. 22 сентября о снеге сообщали жители Красноярска, его заметили в центре города, но запечатлеть на камеры не успели. Зато успели госавтоинспекторы – на окраине города.

Дорога сразу за Красноярском. Фото: gibdd124

Кроме того, 22 сентября снег повалил на Кемеровскую область – в Яшкино и Ленинске-Кузнецком.

Также 22 сентября первый снег встретили жители Новосибирска. Он выпал в Заельцовском районе. Подробнее здесь.

В этот же день первый снег выпал на северо-востоке Томской области – в селе Усть-Озерное, в Горном Алтае (Турочакский район) и Омской области.

Добрался первый снег и до Дальнего Востока. Об осадках 21 сентября в соцсетях рассказали жители сел Магаданской области. Колымчане вовсю радуются снежной зимней сказке.

Смотреть видеосюжет Первый снег в Норильске Моменты жизни The first snow Moments.1

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