Красноярск накрыло снегом, улицы встали в 9-балльные пробки

Красноярск накрыло снегом Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярске накрыло снегом. Скажем так: Красноярск накрыло первым полноценным снегом. Мокрые снежинки, которые кружились накануне в понедельник над городом, не считаются. Ночью столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, и вот результат.

Снегу радуются прохожие, животные – на улице свежо и приятно глазу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот для автомобилистов второй день проблемы. По данным «Яндекс.Пробки» на 9 часов утра дорожная ситуация была более чем напряженная, пробки составили 9 баллов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Встали улицы Тотмина – Высотная в сторону центра, Свободный, Кецховели и Пушкина, Маерчака, Караульная, Водопьянова и Авиаторов, Мичурина, Красраб и Семафорная. Зато в центре города вполне благополучно. Одна из причин такого коллапса – не все автомобилисты успели поменять колеса на своих авто. Зато в автомастерских аншлаг.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Судя по тому, что предсказывают синоптики, этот снег стает, но вероятность осадков сохраняется почти до конца недели, поэтому мы вновь и вновь увидим эту белоснежную картину за окном.

Фото: Мария ЛЕНЦ