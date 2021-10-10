Пока банкомат не «подавился»: в Якутии семейная пара две ночи тайком переводила мошенникам 4 миллиона рублей

В Якутии семейная пара две ночи тайком переводила мошенникам 4 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

«Уж сколько раз твердили миру»... Информация о телефонных мошенниках звучит сегодня чуть ли не из каждого утюга. 46-летняя жительница города Удачного (это Мирнинский район Якутии) о способах отъема денег современными последователями Остапа Бендера давно наслышала. Даже посмеивалась над теми, кому не повезло: «ну раз мозгов нет...» И считала, что уж она-то никогда не попадется к мошенникам на удочку.

Однако пословица гласит: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». В начале октября ей позвонили. Приятный такой мужской голос представился:

- Меня зовут Ольшевский Евгений Витальевич, следователь из Москвы. Я расследую уголовное дело в отношении мошенника, который обратился в московский офис банка N (название банка не сообщаем – прим.ред.) с генеральной доверенностью от вашего имени. Он назвался вашим племянником и хотел снять ваши сбережения со счета.

И собеседник называет женщине ее персональные данные и сумму ее вклада на счету. Вот тут у нее ноги задрожали, присела, где стояла. Сердце заколотилось. А денег на счету у нее было солидно – 4 миллиона рублей, которые они с семьей давно копят на новую квартиру.

А «следователь» в ухо ей вбивает информацию:

- Настоятельно рекомендую обезопасить ваши деньги и перевести их на резервные счета работников Центробанка.

Супруги решили пока подождать, авось пронесет. Но мошенники не унимались и атаковали с другой стороны: второй звонок был от «сотрудника ОСБ МВД Рогочкова». Тот пригрозил завести уголовное дело на женщину – за то, что мешает следствию. И, конечно же, наказал стороной обходить местную полицию.

А чтобы не опомнились, третий звонок – контрольный – от некой «Крыловой». И под ее командный голос супруги встали, оделись, отправились в офис банка и сняли все свои деньги. Затем дождались, когда офис закроется вечером, а все сотрудники уйдут (это Крылова их так инструктировала) и ринулись к круглосуточному банкомату. И там давай толкать деньги в купюроприемник и переводить их на продиктованные мошенниками «безопасные» счета.

Больше 15 тысяч рублей зараз переводить нельзя (пока засунешь деньги, пока наберешь номер счета, нажмешь на десяток кнопок), поэтому супруги провозились очень долго. Примерно в 5 часов утра банкомат «подавился» их деньгами – перестал принимать. Супруги паникуют, а «Крылова» где-то там, за тысячи километров, потирает руки от радости и успокаивает:

- Не переживайте, завтра переведете оставшуюся сумму.

И ведь перевели. Все 4 миллиона рублей, заработанные за много лет своим трудом, за две ночи спустили неизвестным мошенникам, позвонившим им по телефону. А те даже прислали справку о том, что супруги стали жертвами мошенников.

Издевку люди не поняли и продолжили общаться со всеми этими «Рогочковыми», «Крыловыми» и «Ольшевскими». А те вошли в азарт и вконец обнаглели:

- На ваше имя одобрена заявка на ипотечный кредит. Вы не подавали? Как?! Тогда вам срочно нужно взять встречный кредит и перевести деньги на безопасный счет...

И тут, наконец, архисложная, неподдающаяся никакой логике финансовая операция по «спасению» денег, отрезвила потерпевших и они прервали разговор. И пришли в полицию с заявлением.

В этой истории масса вопросов. И в первую очередь к самим потерпевшим. Если они сняли деньги со своего счета, почему же не унесли их домой? Зачем было две ночи заталкивать их в банкомат? Ну спрятали бы дома в кубышку, остались бы целы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Блин, Витя, ты попал»: мошенники оставили без денег известного в Ачинске спортсмена-колясочника

- И тут я полностью понимаю: «Блин, Витя... ну ты прям…», - Виктор Сибирин старается иронизировать, но у него это плохо получается. Мошенники выманили у него около 24 тысяч рублей так, что он даже не заметил. А когда спохватился, было уже поздно. Подал заявление в полицию, чтобы искали (подробнее).

«Где-то грустит один участковый»: полицейские сняли видеоролик с непредсказуемым концом

Старший лейтенант полиции идет не спеша по весеннему березовому лесу. Задумчивым взглядом смотрит на небо, срывает цветок... Затем переводит печальный взгляд прямо в камеру и смотрит так проникновенно, будто до самой души зрителя хочет достучаться (подробнее).

«Я медленно снимаю… все твои деньги»: красноярская учительница разделась на камеру, чтобы ее по снимку тела идентифицировали сотрудники банка

Наверное, первым делом читатель скажет - журналисты, что пишите ерунду, это фейк! Да сами с трудом верим, уж слишком невероятная история, но - соответствующее заявление есть в полиции, это реальное уголовное дело (подробнее).

«Вы что творите?»: в Ачинске сотрудница банка спасла мужчину, переводившего деньги мошенникам

Мужчина стоял у банкомата и переводил деньги. С виду обычный такой мужчина средних лет, в темной куртке, с маской на лице. Но что-то в нем привлекло сотрудницу одного из отделений банка Ачинска Светлану Арамачеву. Она обратила внимание, что он совершает одну операцию за другой. Обычно люди справляются за минуту – две. А этот стоит, нажимает на кнопки раз за разом (подробнее).