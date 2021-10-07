«Блин, Витя, ты попал»: мошенники оставили без денег известного в Ачинске спортсмена-колясочника

Мошенники оставили без денег известного в Ачинске спортсмена-колясочника. Стоп-кадр видео ТК "Оса"

- И тут я полностью понимаю: «Блин, Витя... ну ты прям…», - Виктор Сибирин старается иронизировать, но у него это плохо получается. Мошенники выманили у него около 24 тысяч рублей так, что он даже не заметил. А когда спохватился, было уже поздно. Подал заявление в полицию, чтобы искали. Заодно решил рассказать об этом местному телеканалу «ОСА», чтобы другие люди были начеку и не попались.

Виктор Сибирин в родном Ачинске личность популярная и уважаемая. Несмотря на то, что ограничен в движениях и передвигается только на коляске, он занимается спортом и любит путешествовать. В год – по маршруту. Сначала из Ачинска в Красноярск, потом из Ачинска в Абакан. А в этом году побывал на Байкале. Жизнь Виктора круто изменилась в 2010 году, после неудачного падения зимой. Повредил позвоночник, перенес несколько операций, но, увы, ходить не стал. Вместо того, чтобы впасть в депрессию, он увлекся бодибилдингом и плаванием, вошел в сборную Красноярского края по керлингу на колясках. В этом году его выбрали человеком года в Ачинске.

Виктор Сибирин компьютерщик, а тут - попался. Стоп-кадр видео ТК "Оса"

Виктор зачастую ищет себе подработку в интернете. Пользуется порталом «Работа.ру», оставляет там свое резюме. И вот несколько дней назад ему позвонили якобы работодатели. Приятный женский голос предложил обсудить детали через Zoom. Виктор им прежде не пользовался, поэтому говорил все, что ему говорили.

- Я вхожу в программу на телефоне, мне предлагают: «скиньте фоновый режим». Я без задней мысли это делаю. Уверенный в безопасности – я ведь ничего не называю, никаких цифр. Нажимаю туда, сюда. Высвечивается мой код и я вижу, что у меня на кредитной карте было почти 25 тысяч, а осталась тысяча с копейками.

Виктор сам компьютерщик, а тут попался виртуальным грабителям. Предполагается, что они попросили подключить демонстрацию экрана и видели все, что он делает в телефоне. Наглости мошенников не было предела, когда они заявили, что деньги якобы лежат на депозите и предложили: «Хотите вернуть? Тогда вам снова нужно зайти в «зум»».

Но Виктор вместо этого прямиком поехал в полицию. В базе мошеннических номеров оказался и тот, с которого звонили ачинцу. Уже есть двое пострадавших в других городах, он, получается, третий.

Телефон мошенников уже есть в базе данных. Стоп-кадр видео ТК "Оса"

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