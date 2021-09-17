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Происшествия17 сентября 2021 11:00

«Вы что творите?»: в Ачинске сотрудница банка спасла мужчину, переводившего деньги мошенникам

Было непросто, но ей удалось убедить остановить перевод денег
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Светлана Армачева спасла мужчину от мошенников.

Светлана Армачева спасла мужчину от мошенников.

Мужчина стоял у банкомата и переводил деньги. С виду обычный такой мужчина средних лет, в темной куртке, с маской на лице. Но что-то в нем привлекло сотрудницу одного из отделений банка Ачинска Светлану Арамачеву. Она обратила внимание, что он совершает одну операцию за другой. Обычно люди справляются за минуту – две. А этот стоит, нажимает на кнопки раз за разом. В руках банкноты, отсчитывает по нескольку штук и вставляет в банкомат. И при этом – вот что смутило Светлану – он разговаривает по телефону!

Признайтесь, при всей любви болтать везде и всюду, часто ли вы сами это делаете, стоя у терминала с пачкой денег или банковской картой? Наверняка нет. А часто ли видели других? То-то и оно.

- Меня как раз и смутило, что он сует деньги в банкомат, а сам слушает телефон. При этом ведет себя странно, перебирает деньги в руках, очевидно, что нервничает. Я к нему подхожу, спрашиваю, не нужна ли помощь. А он качает головой и тут же произносит кому-то, кто на связи: «Да, сотрудник банка ко мне подошел, но я ему ничего не сказал».

Мужчина перевел мошенникам только 135 тысяч из 700. Стоп-кадр видео МВД

Мужчина перевел мошенникам только 135 тысяч из 700. Стоп-кадр видео МВД

Последняя фраза окончательно убедила девушку, что происходит. Не без труда она уговорила мужчину пойти с ней. Хотя он все время попался избавиться от ее заботы: «мне ваша помощь не нужна».

- Я был как под гипнозом, - признается он, уже сидя в полиции после того, как написал заявление. – Она вывела меня на улицу, мы там поговорили. Потом зашли к управляющей банка. Она мне говорит: «Вы что творите? Вы же свои деньги мошенникам отдаете». А я им по 15 тысяч переводил на номер телефона. Успел 135 тысяч перевести.

Мошенники всегда представляются какими-нибудь тайными агентами и предупреждают: «сотрудникам банка не говорите, они все в этой банде». Заранее настраивают свою жертву, чтобы избегала общения с кем-либо, иначе все сорвется – как в этом случаи и произошло.

Нетрудно догадаться, каков был пролог этой истории. Полиция не один год предупреждает граждан о телефонных мошенниках. Такое ощущение, что информация из каждого утюга звучит. И все равно кто-то попадается на их уловки. Вот и этот мужчина повелся.

- Мужчина рассказал, что ему позвонил якобы специалист банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. Чтобы этого не допустить, необходимо срочно самому взять кредит на сумму 700 тысяч рублей. Мужчина выполнил требования звонившего и получил заем в банке, после чего начал через банкомат переводить деньги на счета, которые ему сообщили по телефону, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

Ачинец теперь благодарит Светлану, что она спасла ему большую часть денег. 565 тысяч он может вернуть назад, где брал. А вот 135 тысяч придется выплачивать банку своими кровными. Он же брал? Брал. Кредитный договор подписывал? Подписывал. Можно, конечно, дождаться, когда полиция найдет мошенников, а потом с них потребовать деньги назад. Немало времени пройдет, а банк ждать не будет.

- Мне всегда жалко таких людей, - призналась Светлана. – Работая в банковской сфере, я уже насмотрелась всякого, как люди выплачивают кредиты, а денег на самом деле не видели. Кредиты взяли, мошенники их выманили. Я не могу остаться равнодушной.

В Ачинске сотрудница банка спасла от мошенников. Видео МВД

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