«Где-то грустит один участковый»: полицейские сняли видеоролик с непредсказуемым концом

Полицейские сняли видеоролик с непредсказуемым концом. Стоп-кадр видео

Старший лейтенант полиции идет не спеша по весеннему березовому лесу. Задумчивым взглядом смотрит на небо, срывает цветок... Затем переводит печальный взгляд прямо в камеру и смотрит так проникновенно, будто до самой души зрителя хочет достучаться.

Подчеркивая глубину его печали и размышлений, фоном звучит песня Николая Расторгуева: «Почему так в Росси березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись, по ветру стоят и листву так печально кидают»...

Наконец, когда дрон с видеокамерой поднимается вверх, открывая взору бесконечное зеленое море сибирской тайги, появляется надпись и красивый женский голос озвучивает: «Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то густит один участковый».

У современного участкового Кравцова другие проблемы, чем были у его сериального прототипа. Стоп-кадр видео

Такой социальный ролик на злободневную тему сняла пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Подошли творчески, перенесли образ участкового Павла Кравцова из телевизионного сериала «Участок» в современные реалии. Эх, тому Кравцову (в исполнении Сергея Безрукова) и не снилось, с чем сегодня приходится иметь дела полицейским.

Буквально за сутки видео в инстаграм-аккаунте mvd_24 набрало 11 тысяч просмотров, перетекло в другие соцсети и мессенджеры. Красноярцы похвалили творчество полицейских. В комментариях они написали:

«А еще как минимум один следователь и опер».

«Супер идея и ролик»

«Забавно. Не думал, что может быть такой креативный подход к такой теме»

«Вы сделали мое настроение на день»

«Каждый должен задуматься»

Добавим, что, несмотря на разъяснительную работу, люди продолжают попадаться на уловки мошенников и теряют свои сбережения или залазят в миллионные долги еред банками. В рамках профилактики преступлений, что называется, любые подходы хороши.

К слову, пресс-служба краевой полиции объявила конкурс: красноярцы могут снять подобные социальные ролики, например, на тему детской безопасности или о том, как не потеряться в лесу или защитить свою дачу от воров. Тему можно предложить свою. А в качестве награды – прогулка с ветерком на полицейском катере по Енисею, встреча со служебными собаками или прогулка без ветерка, но на полицейских трициклах.

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