В красноярской школе №56 у заболевших учеников выявили норовирус 2 генотипа

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В Красноярске пришли результаты лабораторного исследования материала от заболевших учеников школы №56 – выявлен норовирус 2 генотипа. Как сообщают в Роспотребнадзоре, продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование.

Напомним, что после того, как в Красноярске выявили 37 случаев заболевания кишечной инфекцией в школе №56, Следственный комитет завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как сообщают в ведомстве, глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования дела на свой личный контроль.

По версии следствия, с 6 по 7 октября 2021 года в медицинские учреждения города Красноярска обратились 6 учащихся различных классов школы, посещавших школьную столовую. По результатам обследования у детей выявлены признаки заболевания кишечной инфекции, один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение лечебного учреждения.

Изначально Роспотребнадзор опроверг информацию о кишечной инфекции, но в ходе проверок заболевание подтвердилось. По данным ведомства на 8 октября, инфекцию подхватили уже 37 детей.

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В Красноярске завели уголовное дело из-за 37 школьников, заболевших кишечной инфекцией

После того, как в Красноярске выявили 37 случаев заболевания кишечной инфекцией в школе №56, Следственный комитет завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как сообщают в ведомстве, глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования дела на свой личный контроль. (подробнее)