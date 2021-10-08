В Красноярске завели уголовное дело из-за 37 школьников, заболевших кишечной инфекцией

Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как в Красноярске выявили 37 случаев заболевания кишечной инфекцией в школе №56, Следственный комитет завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как сообщают в ведомстве, глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования дела на свой личный контроль.

Напомним, что с 6 по 7 октября 2021 года в медицинские учреждения города Красноярска обратились 6 учащихся различных классов школы, посещавших школьную столовую. По результатам обследования у детей выявлены признаки заболевания кишечной инфекции, один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение лечебного учреждения.

Изначально Роспотребнадзор опроверг информацию о кишечной инфекции, но в ходе проверок заболевание подтвердилось. По данным ведомства на 8 октября, инфекцию подхватили уже 37 детей.