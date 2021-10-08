В Красноярске 37 учащихся школы №56 подхватили кишечную инфекцию

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В Красноярске сразу 37 учащихся подхватили кишечную инфекцию в школе №56. Об этом 8 октября заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Известно, что один ребенок госпитализирован, состояние остальных детей удовлетворительное. В школе введен дистанционный формат обучения.

Учебное заведение в ближайшее время будет продезинфицировано, за детьми и педагогами установлено медицинское наблюдение. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Также историей с массовым инфицированием детей заинтересовался Следственный комитет. Ведомство организовало проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что 7 октября красноярский Роспотребнадзор опроверг сообщения родителей о массовом отравлении детей в школе №56. В ведомстве подчеркнули, что в ходе проверки случаи массовых заболеваний в учреждении не выявлены.