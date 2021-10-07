Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовом отравлении в красноярской школе №56 Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовом отравлении детей в школе №56 Красноярска. В ведомстве сообщили, что в ходе проверки, случаев массовых заболеваний в учреждении не выявлено:

- В ходе оперативного эпидемиологического расследования, проводимого Управлением, в образовательной организации случаев массовых заболеваний среди детей и персонала на данный момент не зарегистрировано, - передают в Роспотребнадзоре Красноярского края.

В ведомстве также добавили, что ситуация по заболеванию острыми кишечными инфекциями находится под контролем.