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Общество7 октября 2021 9:54

Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовом отравлении в красноярской школе №56

О плохом самочувствии детей рассказывали родители
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовом отравлении в красноярской школе №56

Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовом отравлении в красноярской школе №56

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовом отравлении детей в школе №56 Красноярска. В ведомстве сообщили, что в ходе проверки, случаев массовых заболеваний в учреждении не выявлено:

- В ходе оперативного эпидемиологического расследования, проводимого Управлением, в образовательной организации случаев массовых заболеваний среди детей и персонала на данный момент не зарегистрировано, - передают в Роспотребнадзоре Красноярского края.

В ведомстве также добавили, что ситуация по заболеванию острыми кишечными инфекциями находится под контролем.