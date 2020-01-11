«Через конфеты зайдите и простыни получите»: в Хакасии мошенник обманул главного врача крупной больницы

- Если вы считаете, что на удочку мошенников попадаются лишь малограмотные и ничего не знающие о схемах обмана люди, вы глубоко ошибаетесь, - уверяют сотрудники хакасской полиции. И в доказательство рассказывают совсем свежую историю, которая произошла 9 января.

Имен пострадавших не называют, но намекают: это главный врач крупного медицинского учреждения Абакана и его заместитель. Оба опытные и ответственные люди. Когда речь идет о работе, для них главное правило: «семь раз отмерь – один раз отрежь». А тут оплошали, но ведь не из корыстных же интересов.

Дело было так: главному врачу позвонил мужчина и представился заместителем начальника УГИБДД по Республике Хакасия. Причем фамилию назвал совершенно вымышленную. И сообщил:

- Наши инспекторы остановили автомобиль с конфискованным постельным бельем. Белья очень много. Мы собрали комиссию и решили отдать белье вашей больнице. Как вы понимаете, совершенно бесплатно. Нужно только подъехать к нам, кое-какие бумаги подписать – порядок есть порядок.

Руководитель обрадовался, вызвал заместителя по хозяйственным вопросам и поручил ему решить этот вопрос. Заместитель главврача немедленно поехал в ГИБДД и прихватил с собой печать больницы, чтобы оформить на месте благодарственное письмо от лица всего медицинского учреждения.

- Знаете что, - сообщил медику по пути мошенник, - а давайте-ка купим по пути конфеты и коньяк для проверяющей комиссии. Все-таки, больниц в Абакане много, а белье-то решили отдать вам. Сколько денег вам сэкономили. Да, и чеки из магазина сохраните, когда приедете – наша бухгалтерия вернет вам деньги назад.

Как оказалось, презенты для комиссии были лишь проверкой: купил – значит, поверил. Через несколько минут мошенник попросил медика пополнить счета шести телефонных номеров.

Приехав в ГИБДД с конфетами, мужчина с удивлением узнал, что его обманули. И направился писать заявление. Полицейские успели пробить абонентский номер, по которому звонил мошенник, он зарегистрирован в Омской области.

Остается добавить, что это не единичный случай мошенничества, который произошел в Хакасии по подобной схеме.

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