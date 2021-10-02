Мать двоих детей из Красноярска поразила всех откровенной фотосессией с «Дошираком». Фото: КУЦЕВИЧ Вячеслав

Красноярская модель и мать двоих детей Галина Жданова, известная своим флешмобом против кэтколлинга, подхватила волну хайпа с дефицитным «Дошираком». Пока одни скупают лапшу тележками, а другие продают «дошик» по 20 тысяч рублей за пачку, Галина решила провести откровенную фотосессию, обложившись дефицитным лакомством.

Галина призналась, что, несмотря на отсутствие мяса в своем рационе, о «Дошираке» она всегда была высокого мнения, так как в голодные студенческие годы, он нередко спасал при отсутствии лишних средств:

- Еще со студенчества я помню «Доширак», но вот сейчас он может исчезнуть и превратиться в деликатес. И его начнут вручать как подарок, который сложно найти. Поэтому я решила сделать такую фотосессию себе на память, яркую и необычную. Ведь когда ты «голый по бюджету» Дoшик всегда спасал, - говорит красноярка.

Перед фотосессией Галина для вдохновения вкусила свой любимый «куриный» «дошик», после чего принялась за дело.

Фото: КУЦЕВИЧ Вячеслав

Фото: КУЦЕВИЧ Вячеслав

Красноярцы к такому фотосету отнеслись положительно. Особенно мужчины:

- Тут и девушка красивая, и дань уважения вымирающему продукту, - пишет пользователь соцсетей.

Фото: КУЦЕВИЧ Вячеслав

Но одной фотосессией Галина решила не ограничиваться. Она рассказала, что если, как было обещано, до 2022 года поставки лапши не восстановятся, она намерена создать эротический календарь, посвященный «дошику». Естественно, с собой в главной роли:

Фото: КУЦЕВИЧ Вячеслав

- Если поставки не наладятся к Новому году, Я намерена выпустить эротический календарь 2022 в честь Легендарной лапши.

И предпосылки этому есть. Девушке уже предлагают 100 тысяч рублей за «голый» календарь на 2022 год. Теперь красноярцам остается определиться, что важнее – милый сердцу «дошик» или же ностальгический календарь, посвященной лапше, ушедшей в безвременье, но с Галиной на первом плане?

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