«Пришел дефицит, откуда не ждали»: в магазинах перебои с популярной лапшой

Популярная лапша потихонечку исчезает с прилавков магазинов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Марки марками, но сразу говорим – не реклама. Тема дефицита «Доширака» появилась в интернете и сразу влетела в топ новостей. А что вы смеетесь? Между прочим, хоть дешевая, но супер популярная лапша. Было ее до последнего времени завались – хоть в популярном супермаркете, хоть в ларьке возле дома. Как вдруг... понеслось, причем по разным регионам.

В Магадане, к примеру, в последний день сентября практически ни в одном магазине и даже на складах, в закромах, «Доширака» уже нет. В Омске и Новосибирске ситуация отсутствие замечают не во всех магазинах, а красноярцам по сравнению с соседями так вообще можно расслабиться – из продажи почти исчезли только некоторые вкусы, но сама лапша есть практически везде.

- Очень часто нельзя найти зеленый дошик (цвет упаковки, обозначающий куриный вкус – прим.ред.), или говяжий. Зато острой курицы или свинины навалом. Видимо уже остатки привозят, а новое не поставляют, - пишет в городской группе Дарья М.

- На Взлетке в супермаркетах дошираки еще есть, ради прикола спрашивала у друзей из Омска и Новосиба, они говорят, что не во всех магазинах у них есть лапша, и такая история с августа началась, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» жительница Красноярска Екатерина.

Недобрые вестники появились еще до дефицита - в последнее время в небольших сетях и торговых точках цена на лапшу быстрого приготовления подросла. Кое-где на 5 рублей, а где-то и на все 12. Но в крупных сетях обнадеживают, они наживаться на отсутствии «Доширака» не собираются. Поэтому в больших супермаркетах цена останется прежней, разве что, количество товара уменьшится.

Дмитрий Болотов, руководитель коммуникационного центра «Командор»:

- Проблема связана с производителем, производственная линия приостановлена по техническим причинам. Поставки в полном объеме планируют вернуть через несколько месяцев – к концу 2021 года.

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