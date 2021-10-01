Красноярцы принялись массово скупать «Доширак», оставшийся в магазинах. Фото: КОЗЛОВА Александра

В пятницу 1 октября в Красноярске местные жители начали массово скупать оставшийся «Доширак». Читатель «КП-Красноярск» прислал снимок, на котором мужчина вывозит из ТРЦ «Планета» целую тележку лапши.

После сообщений о дефиците «Доширака» в магазинах, красноярцы принялись запасаться быстрорастворимой лапшой. Особо предприимчивые начали продавать «дошик» на «Авито» за баснословные суммы. А кто-то скупает лапшу, оставшуюся в супермаркетах.

Так, читатель «Комсомолки» заметил у «Планеты» мужчину, который вывозит из магазины целую тележку с «Дошираком».

Напомним, в «Командоре» рассказали, что дефицит лапши образовался из технических трудностей на производстве «дошика». Восстановить поставки лапши в Красноярск планируется к концу 2021 года.