Красноярская модель запустила флешмоб против кэтколлинга

Фото: instagram.com/galina_daddys_girl/

Организовать флешмоб решила модель и менеджер по туризму Галина Жданова. Через флешмоб #ЯМЫНЕКИСКИС девушка призывает объединиться и выступить против кэтколлинга (приставания на улице).

Галина рассказала, что нередко сталкивается с кэтколлингом, когда мужчины свистят, сигналят и громкого говорят кис-кис девушкам. Чаще всего подобное позволяют себе нетрезвые мужчины:

- Многие мужчины, даже не задумываются, что подобное поведение может причинить объектам их внимания моральный ущерб или психологическую травму! Как правило такое внимание исходит от компании мужчин, и зачастую в нетрезвом состоянии. И когда ты не реагируешь положительно, они начинают вести себя агрессивно и даже преследовать. И начальный флирт переходит в оскорбления и домогательства, и тогда становиться реально страшно! Я, как красива женщина, очень часто слышу в свой адрес подобные неуместные знаки внимания. Особенно, когда я гуляю со своими детьми, и в мой адрес летит подобное бескультурье от незнакомых мужчин, - говорит организатор флешмоба.

Девушка обратилась за помощью к мэру Красноярска Сергею Еремину.