Красноярец продает дефицитный «Доширак» по 19 990 рублей за пачку Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

После сообщения о дефиците популярной лапши в Красноярске, предприимчивый местный житель выставил на продажу запасы «Доширака» по цене 19 990 рублей за пачку. Объявление мужчина выставил на портале «Авито».

Как рассказал продавец «КП-Красноярск», идея о продаже лапши за такие деньги появилась после того, как информация о дефиците товара разошлась по информационному полю.

Покупатели есть. По словам красноярца, у него приобрели уже 4 пачки. Подробнее здесь.

В сети супермаркетов «Командор» же рассказали, что проблемы с поставками возникли из-за технических проблем у производителя. Дефицит «Доширака» должен закончиться в конце 2021 года.

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Красноярск столкнулся с невиданным доселе дефицитом. С полок магазинов постепенно исчезает любимая многими лапша «Доширак». А вся проблема в приостановке производства по техническим причинам. (подробнее)