Три типа людей. Академик РАН рассказал красноярцам, кто не заразится коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Пандемия коронавируса в Красноярском крае продолжается. Не так давно завершилась третья «волна» ковида, но борьба с инфекцией не закончена. Министр здравоохранения края Борис Немик предупредил, что в октябре возможна четвертая «волна» коронавируса. Однако в регионе продолжается массовая вакцинация от COVID-19, что должно стать сдерживающим фактором в случае обострения ситуации.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако есть небольшая прослойка людей, которые способно не заразиться коронавирусом даже при длительном контакте с инфицированными. Безусловно, любая система может дать сбой, для этого и нужна вакцинация. Но ученые продолжают исследования, и об одном из результатов поделились в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Так Роспотребнадзор рассказал красноярцам, кто эти счастливчики, не болеющие коронавирусом даже при длительном воздействии.

По словам академика РАН, директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзор Арег Тотолян, есть три типа людей, которые невосприимчивы к коронавирусу и могут в течение длительного времени контактировать с инфицированными без вреда для здоровья.

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый тип, люди с повышенным содержанием такого элемента, как интерферон альфа. Дело в том, что коронавирус проникает в организм через верхние дыхательные пути, а интерферон альфа обладает прямым противовирусным действием. Он убивает инфекцию прямо «на входе».

- Чем выше уровень интерферона, тем меньше риск заражения, - поясняют в Роспотребнадзоре Красноярского края.

При этом интерферон-альфа – не единственный фактор. Повезло также красноярцам с повышенным содержанием лимфоцитов в крови и носителям определенных генетических маркеров, изучение которых продолжается. Это два следующих типа людей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но естественно все это не панацея. Есть и негативные факторы. Один из главных – это стресс:

- Отрицательно на защитных силах организма сказывается длительный стресс, который приводит к угнетению иммунитета. И тогда можно подхватить любое заболевание, - отмечает академик.

Фото: ИВАНОВА Диана

В любом случае человек едва ли может определить наверняка количество интерферона альфа, лимфоцитов или тем более генетики. Особенно учитывая дополнительные факторы, которые могут нивелировать благотворное влияние обозначенных выше. Поэтому масочный режим, вакцинацию и соблюдение гигиены никто не отменял.

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