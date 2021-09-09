В Красноярском крае сняли ряд ковидных ограничений
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае ослабили часть ковидных ограничений. Об этом на прямой линии с жителями региона заявил губернатор Александр Усс. Он заявил, что подписал соответствующий указ прямо перед мероприятием. Он вступит в силу на следующий день – 10 сентября.
Так, с 10 сентября 2021 года в Красноярском крае разрешат работу для следующих сфер деятельности:
- детские развлекательные центры;
- комнаты в торговых центрах;
- аттракционы, как на открытых площадках, так и в помещениях;
- аквапарки.
Однако работать они смогут при определенных ограничениях по заполняемости: не более 1 человека на 4 кв.м и не более 50% от пропускной способности объекта. При этом ночные клубы остаются под запретом.
При этом Александр Усс попросил красноярцев не расслабляться, так как коронавирус никуда не делся. Ежедневно в Красноярском крае ковидом заболевают более 300 человек, а погибают более 20 человек.
- Несмотря на ослабление коронавирксных ограничений, я бы попросил красноярцев не расслабляться. Ковид все равно никуда не ушел. Более того, это заболевание становится все более тяжелым, - сказал глава региона.
Губернатор добавил, что единственный способ сдержать эпидемия – сделать прививку. Сейчас в Красноярском крае вакцинированы 735 тысяч человек.