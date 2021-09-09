В Красноярском крае сняли ряд ковидных ограничений Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ослабили часть ковидных ограничений. Об этом на прямой линии с жителями региона заявил губернатор Александр Усс. Он заявил, что подписал соответствующий указ прямо перед мероприятием. Он вступит в силу на следующий день – 10 сентября.

Так, с 10 сентября 2021 года в Красноярском крае разрешат работу для следующих сфер деятельности:

- детские развлекательные центры;

- комнаты в торговых центрах;

- аттракционы, как на открытых площадках, так и в помещениях;

- аквапарки.

Однако работать они смогут при определенных ограничениях по заполняемости: не более 1 человека на 4 кв.м и не более 50% от пропускной способности объекта. При этом ночные клубы остаются под запретом.

При этом Александр Усс попросил красноярцев не расслабляться, так как коронавирус никуда не делся. Ежедневно в Красноярском крае ковидом заболевают более 300 человек, а погибают более 20 человек.

- Несмотря на ослабление коронавирксных ограничений, я бы попросил красноярцев не расслабляться. Ковид все равно никуда не ушел. Более того, это заболевание становится все более тяжелым, - сказал глава региона.

Губернатор добавил, что единственный способ сдержать эпидемия – сделать прививку. Сейчас в Красноярском крае вакцинированы 735 тысяч человек.