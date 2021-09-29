Мама, продающая откровенные фотографии 13-летней дочки из Красноярска, об эфире на ТВ: «Единственный достойный человек в студии – мой Ангел»

Инна Р. - мама 13-летней девочки из Красноярска. Фото: стоп-кадр из видео Первого канала

Выпуск передачи «Мужское/Женское» о 13-летней девочке из Красноярска, чьими откровенными фотографиями торгует мать, вышел 23 сентября. Участники эфира раскритиковали женщину, выразив мнение, что она эксплуатирует дочь сексуально и делает откровенные фотосессии с ребенком только ради корысти. Посмотреть его можно здесь.

Не убедили гостей студии ни данные полиграфа, ни рассказы матери о том, что каждую заработанную копейку она тратит на дочь, ни даже само выступление девочки, в котором она полностью поддержала свою мать и заявила, что все, чем они занимаются – «абсолютно прекрасно».

Фотосессии проходят примерно так. Фото: стоп-кадр из видео Первого канала

Спустя какое-то время после эфира, мама девочки Инна высказалась об эфире передачи «Мужское/Женское». Она продолжает стоять на своем. По словам красноярки, передача просто «ужасна», а против нее провели подтасовки фактов и вылили весь негатив. Она заявила, что единственным светлым пятном выпуска была ее дочь:

- Даже в такой ужасной программе, где идет один негатив и подтасовки, моя Арина* (имя девочки изменено – прим. ред) является бриллиантом. Она ведет себя очень достойно и прекрасно, вызывая самые добрые эмоции экспертов и неприкрытую зависть чудо-блогера. Когда вышла наша принцесса, то уничтожила весь негатив своей улыбкой. Моя девочка круче всех, она добрая и нежная. Никто не может уничтожить ее, - написала Инна в инстаграме.

Инстаграм девочки, который ведет Инна Р. Фото: стоп-кадр из видео Первого канала

Но с эмоциями эксперта женщина погорячилась, так как по их мнению, озвученному в студии, Арина крайне инфантильна, а весь ее мир закрыт на матери.

Скриншот из инстаграма девочки, который ведет Инна Р.

Инна также прокомментировала очередные обвинения блогера Инса Ландер, которая заявила в эфире, что располагает видео, на котором девочка лежит в кровати абсолютно голая:

- Это чудо до сих пор говорит на программе, что у нее есть какое-то видео голой Арины в постели. Когда же закончится яд у этой змеи? Всю программу было сплошное издевательство, - заявила мама девочки.

Инса с самого начала обвиняла красноярку в том, что она торгует не просто откровенными фотографиями дочери, а самым настоящим порно. Однако невооруженным взглядом можно заметить, что все «порноснимки» девочки – это фотошоп не лучшего качества. Инна подтвердила, что эти фотографии действительно продаются в даркнете, но заверила, что сама с ними борется и даже жаловалась в СК, но дело было закрыто.

И действительно, красноярский следком возобновил уголовное дело о продаже порногафических фотографий Арины. То есть, несмотря на общественный резонанс, Инна перед законом чиста, несмотря на действительно провокационный контент.

Впрочем, поддержку Инна нашла среди поклонников своей дочери, которые так же уверены в правоте женщины, что, впрочем, не удивляет. Позднее в своем телеграмм-канале, женщина еще раз написала, что ее дочь – единственный луч света в мире завистников и недоброжелателей:

- Единственный достойный человек в этой студии – это наш ребенок, чистейший и милейший Ангел.

Скриншот из телеграм-канала Инны Р.

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