В Красноярске следком возобновил дело о порноснимках с 13-летней девочкой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следком возобновил дело об изготовлении снимков порнографического характера, на которых изображена 13-летняя девочка. Напомним, в интернете появились фотографии в стиле «для взрослых». И не просто фото, а ценником. Следователи выяснили, кому они принадлежат и кто автор – собственная мать школьницы.

Женщина заявила, что оформила ИП, снимает свою дочь и продает фотографии якобы модельным агентствам – так, по ее словам, она создает портфолио и готовит девочку к будущей карьере. У девочки есть аккаунт в соцсетях, где она выкладывает свои фотографии. И что якобы все снимки прошли экспертизу, а авторство защищено в американской фирме.

Правда, когда неизвестные брали эти фотографии и путем фотошопа превращали их из эротики в откровенную порнографию, ни на какие авторские права они не смотрели. Было заведено уголовное дело, по которому подозреваемой проходила мать школьницы. Затем женщина сама написала заявление.

С учетом установленных в ходе следствия обстоятельств и результатов судебных экспертиз следствие против женщины было прекращено в связи с отсутствием события преступления. Однако после того, как была проведена проверка СК России, а также в связи с новыми обстоятельствами расследование возобновилось.