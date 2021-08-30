Жительница Красноярска о продаже откровенных фото 13-летней дочери: «Это мое абсолютное право, выбирать и решать, куда и когда размещать фотографии моего ребёнка» Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что жительницу Красноярска обвинили в продаже откровенных фотографий своей 13-летней дочери. Якобы женщина оформила ИП и за деньги продает снимки школьницы эротического и даже порнографического содержания.

Сама красноярка подтвердила, что продает фотографии дочери, кроме того, у девочки есть собственный сайт, где можно купить фото, а также телеграмм-канал и аккаунт в инстаграме. Однако женщина рассказала, что продает фотографии исключительно в эстетических целях модельным агентствам. Таким способом девочка оформляет себе резюме для будущей карьеры модели. Также мама ребенка отметила, что все фотографии прошли необходимые экспертизы:

- Все фотографии на этом сайте являются моими авторскими работами. Мои фотосессии защищены в Америке в офисе Copyright. Вот таким образом, достаточно большими объемами я получаю сертификаты на мои фотографии, доказывая тем самым, что фотографии на моем сайте не только являются мои авторскими работами, но также несут достаточно художественный смысл чтобы пройти такую регистрацию, - пишет красноярка в телеграмм-канале дочери.

Однако женщина не отрицает, что часть фото разлетелась по даркнету, где фотографии ее дочери подвергли фотошопу и стали выдавать за реальные интимные фото девочки. Она уже написала 6 заявлений в СК, но в ведомстве заявили, что комментарий по этому делу давать не будут.

Красноярцев же ответ матери не убедил. Даже без учета интима, фотографии 13-летней девочки выглядят слишком откровенно: короткие юбки, высокие каблуки, двусмысленные позы. На народный гнев мама ребенка ответила:

- Это мое абсолютное право, выбирать и решать самой, куда и когда размещать фотографии моего ребёнка, и какие фотографии публиковать. На то я и мать. Я так же имею права свободно удалять их, если решу что этим фотографиям здесь не место. Но я никогда не трогаю фотографии чужих детей, потому что это статья, - заявила женщина.

Тем временем, детский омбудсмен Красноярского края Ирина Мирошникова начала проверку. Она заявила, что знает о ситуации, а разбираться в ее обстоятельствах будет совместно с правоохранителями. На вечер 30 августа фотографии школьницы все еще остаются в открытом доступе.

Если же теория матери не подтвердится, и выяснится, что именно интим-фото делала она сама, то по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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