В интернете от имени матери продают откровенные фото 13-летней девочки из Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Красноярска обвинили в продаже откровенных фотографий 13-летней дочери в интернете. Однако, как сообщает «Проспект Мира», красноярка отрицает все слухи в свой адрес.

Женщина утверждает, что действительно торгует фотографиями дочери, но они каким-то образом утекли от реальных заказчиков (модельных агентств)в даркнет, где снимки девочки подверглись фотошопу. Мама девочки сообщила, что уже собрала все скриншоты с откровенными фотографиями и отправила их в следком.

При этом пользователи интернета жаловались на фотографии девочки в частную американскую НКО для помощи детям, попавшим в эксплуатацию. Пользователи сообщали, что именно обнаженные фотографии продаются за 200 долларов.

В интернете же есть персональный сайт девочки-модели, где можно свободно приобрести ее фотографии, а также инстаграм-аккаунт, на которых ребенок изображен в коротких платьях и на высоких каблуках.