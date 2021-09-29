В Красноярске обнаружили вторую мертвую лису за сутки. Фото: БЕЛОВА Светлана

В Красноярске нашли уже вторую мертвую лису за сутки. Напомним, что 28 сентября красноярцы обнаружили труп лисицы на Татышеве, а 29 еще одно погибшее животное нашли на в Свердловском районе. Об этом сообщают в соцсетях.

По первому случаю полицейские проводят проверку. По поводу второй лисицы в МВД заявлений не поступало, сообщили «КП-Красноярск» в ведомстве. А красноярец Вадим Юшин объявил награду в 30 тысяч рублей за информацию о гибели хищниц.

При этом в соцсетях красноярцы предполагают, что лису, найденную в Свердловском районе, могла сбить машина:

- На Пашеном видели, лежала живая рядом с автобусной остановкой. Может сбила машина, но никто не решался подойти, - написала очевидица.