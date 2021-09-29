Красноярец пообещал 30 тысяч рублей за информацию о виновниках гибели лисы на острове Татышев. Фото: "Инстаграм" Вадима Юшина

Красноярец Вадим Юшин готов заплатить 30 тысяч рублей за информацию о гибели лисы на острове Татышев. Признался: его это очень задело, ведь животное было совершенно безобидным. Завсегдатаи Татышев-парка часто видели его на пробежках – он совершенно не боялся людей. Либо перебегал дорожки, спеша по своим делам, либо охотился на сусликов. Свободно позировал. И вдруг такая история - нашли его бездыханное тельце. Полиция начала проверку. Кто-то говорит, что там есть следы огнестрельного ранения, другие считают, что рыжего любимца растерзали собаки.

А накануне стало известно, что нашли еще одну мертвую лицу – уже в Свердловском районе, прямо у дороги, у остановки «Юбилейная». Одним словом, горожане хотят знать правду, по какой причине погибли оба животных. Так что Вадим Юшин выражает мнение многих.

Добавим, что летом он готов был заплатить 10 тысяч рублей за информацию о мужчине, который тапком убил суслика на Татышеве. Но мужчина сам объявился и повинился.