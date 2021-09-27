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Общество27 сентября 2021 6:51

На севере Красноярского края нашли одинокого белого медвежонка

Что будет с малышом пока неизвестно
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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На севере Красноярского края нашли одинокого белого медвежонка. Фото: Андрей Горбань

На севере Красноярского края нашли одинокого белого медвежонка. Фото: Андрей Горбань

В Диксоне, что на севере Красноярского края местные жители нашли белого медвежонка без мамы. Малыш бродит недалеко от домов людей, но агрессии не проявляет. Об этом сообщает директор парка «Роев Ручей» Андрей Горбань.

- Ну вот, как в мультике. Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженый, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не прийдет. Бросить двухлетку не должна, значит что-то случилось. Диксон, - написал Горбань.

По его словам, сотрудники парка готовы выехать за медвежонком в любой момент. Сейчас все зависит от решения Росприроднадзора.

В Диксоне нашли одинокого белого медвежонка. Видео: Андрей Горбань