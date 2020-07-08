Льдина в подарок. В Красноярске белая медведица Марфа отмечает свой второй день рождения

История этой медведицы очень драматична, год назад о ней узнала вся страна, после того как в социальных сетях появилось видео белой медведицы, живущей на помойках в Норильске. Истощенная до последнего предела, со свалявшейся грязной шерстью, она бродила по улицам города. Питалась полиэтиленом и отбросами из мусорных баков, и совсем не боялась людей, - норильчане снимали краснокнижного хищника с близкого расстояния.

История этой медведицы очень драматична, год назад о ней узнала вся странаФото: Мария ЛЕНЦ

Ее на самолете привезли в Красноярск, по сути, это стало вторым днем рождения. Ее назвали Марфой, поселили в просторный вольер с бассейном, большой берлогой и кучей игрушек. Когда медведицу привезли в Красноярск, она весила всего 106 кг, это в два раза меньше, чем нужно для ее возраста, - критическое истощение. Ветеринары опасались за ее жизнь, но медведица освоилась, поправилась. За год она набрала почти 100 килограммов! Однако психологические проблемы остались: Марфа боится резких звуков, дичится, никому не доверяет.

На этой неделе исполнился ровно год, как белая медведица живет в парке «Роев ручей». Зоологи и ветеринарные врачи поздравили Марфу с годовщиной новой жизни и подарили ей игрушки, ледяной тортик и кучу всяких медвежьих вкусностей – вареную свеклу, творожок, рыбку, а сотрудники компании ВАНКОРНЕФТЬ привезли из Санкт-Петербурга необычный подарок: высокотехнологичную «льдину», очень прочную, способную выдержать вес и крепкие зубы белой медведицы.

До конца этого года Марфу переселят в новый вольер, который сейчас строится, там будет огромный бассейн и «льдину» можно будет увеличить.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Найти игрушку для белого медведя не так просто, он может за пять минут разорвать что угодно, - говорит директор парка «Роев ручей» Андрей Горбань. – Кстати, все игрушки для белых медведей всех зоопарков России придуманы и сделаны в Дивногорске. Они очень прочные и туда можно вложить капсулу с пищей, медведь чует запах, и пытается достать добычу, то есть начинает играть. А льдина - игрушка для плавания. У нас главный пловец – Урсула, Марфа не очень любит купаться, но надеемся, с новой игрушкой полюбит.

Однако Марфа, увидев что-то необычное в своем бассейне, тут же нырнула проверить льдину на зуб. Плескалась, пыталась перевернуть, пыталась забраться, словом, оценила.

До конца этого года Марфу переселят в новый вольер, который сейчас строится, там будет огромный бассейн и «льдину» можно будет увеличить.

Сотрудники компании ВАНКОРНЕФТЬ привезли из Санкт-Петербурга необычный подарок: высокотехнологичную «льдину», очень прочнуюФото: Мария ЛЕНЦ

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