Живи счастливо, Умка! В Норильске спасли истощенную белую медведицу и готовят к перевозке в «Роев ручей»

За белую медведицу, которую в начале недели увидели на окраинах Норильска, переживала вся страна. Напомним, четыре дня истощенная, выбившаяся из сил молодая медведица скиталась в заполярном городе по свалкам в надежде раздобыть хоть какой-то еды. На людей особо не реагировала, поэтому десятки норильчан сняли ее на видео. На место, конечно же, выдвинулись полицейские, спасатели инспекторы охотнадзора. По-другому никак: белый медведь – очень опасный хищник. Подходить к ней никто не решался. В четверг, 20 июня, стало известно: медведицу изловили и повезут в Красноярск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/715647" frameborder="0"></iframe> Медведица в Норильске. Видео: соцсети.

С облегчением вздохнули многие. Ведь душой за молодую малышку (ей всего полтора-два года, вес порядка 200 килограммов) болели все: а ну как придется застрелить!

Малышку пришлось усыпить уколом Фото: Роев ручей

- На протяжении нескольких дней мы следим за судьбой белого медведя, который вышел к людям в Норильске. Получил много просьб с тем, чтобы вмешаться в судьбу этого медведя, - рассказал известный дрессировщик российский Эдгард Запашный. - В Норильск уже прибыли специалисты из красноярского зоопарка «Роев ручей». Это очень хороший зоопарк, в свое время мы с братом передавали туда нашего тигра, и он очень долго там жил. Специалисты прибыли, чтобы поймать медведя, усыпить его и перевезти в красноярский «Роев ручей».

Именно сотрудникам «Роева ручья» и удалось изловить медведицу. Теперь она дожидается вылета в Красноярск.

- Безопаснее всего для медведя, чтобы не было травм и дополнительного стресса, было обездвиживание, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск зоолог, заведующий отделом копытных Олег Кокарев (он уже участвовал в похожей операции по отлову белого медведя на Диксоне). - Иммобилизация прошла успешно, медведица подпустила к себе на 25 метров, я выстрелил из дистанционного инъектора дротиком с лекарством, она сразу легла. Поместили в транспортную клетку, осмотрели, сейчас уже полностью вышла из наркоза, сидит, ждет отправления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/715656" frameborder="0"></iframe> Истощенную белую медведицу изловили.Видео: Роев ручей

Состояние у животного, конечно, тяжелое. По словам ветеринарного врача Георгия Белянина помимо того, что медведица долго голодала, у нее серьезный стресс.

Медведицу повезут в Красноярск, теперь она будет жить в зоопарке Фото: Роев ручей

- Это из-за непривычной обстановки и большого количества людей вокруг, - говорит ветеринар. - Медведица несколько дней промышляла на свалке, употребление испорченных продуктов послужило причиной нарушения функции желудочно–кишечного тракта, попросту - диареи. Для животных это состояние опасное, необходимо лечение.

Умку осмотрел осмотрел ветеринар, и теперь она ждет отправления к новому месту жительства Фото: Роев ручей

Что касается того, как именно медведица попала в Норильск, то, осмотрев животное, специалисты засомневались в том, что она пришла сама. И не из-за расстояния (чтобы попасть в Норильск, ей нужно было пройти через весь Таймыр – 1 500 километров). Медведи способны на такие марш-броски. Но! Путешествие оставило бы следы и на шкуре, и на лапах. А их нет – шкура белая и гладкая. Не исключено, что малышка попала в лапы браконьеров, и те держали ее для дальнейшей перепродажи.

Норильчане же просто радуются, что судьба косолапой скиталицы устроилась, и о ней есть, кому позаботиться. «Ну, слава Богу! Главное, что не убили какие-нибудь негодяи. Живи счастливо, Умка!» - оставляют пожелания медвежонку в соцсетях.

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Совсем выбился из сил. Еле волочил ноги, даже еле моргал. Несколько шагов, и падает на землю. Передохнул и потащился в сторону мусорки… На днях фотограф Ирина Яринская, а вместе с ней и половина Норильска Красноярского края стали очевидцами необычного явления (подробности).