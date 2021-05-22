Якутская медведица, укравшая снасти у рыбака, отправилась в московский зоопарк

Фото: instagram.com/afanasievsakhamin/

Медведица из Якутии, прославившаяся в интернете тем, что украла у рыбака дорогущие снасти, отправилась в московский зоопарк на постоянное место жительства. Как сообщает министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, краснокнижная хищница улетела в Москву 22 мая на самолёте. По приезду её ждёт полное ветеринарное обследование после длительного блуждания по тайге.

До перелёта северное животное содержалось в зоопарке «Орто Дойду». Туда медведицу поместили 11 мая после того, как она вышла в посёлок к людям, бродила по дворам и пугала местных жителей.

Решение о передаче северной хищницы в московский зоопарк было обосновано тем, что полноценное обследование белого медведя в Якутске провести было невозможно. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что у зверя было обнаружено сильное истощение и проблемы с зубами.

В министерстве экологии отметили, что медведица за несколько месяцев смогла преодолеть больше 1000 километров от Северного ледовитого океана до посёлка Джебарики-Хая, расположенного практически в Центральной Якутии.

Напомним, что примерно за неделю до отлова, медведица ограбила якутского рыбака на реке Хандыга. Она умудрилась незаметно подойти к рыбаку и оставить его без части снастей. Видео, снятое местным жителем, быстро получило распространение в соцсетях.

Как рассказывает рыбак, он спокойненько себе сидел и следил за клёвом, наслаждаясь отдыхом. В этот момент к нему бесшумно подкрался белый медведь. Житель Якутии сначала не заметил белую пушистую морду, желающую поживиться свежей рыбой. Но когда рыбак всё же обнаружил полярное животное возле себя, то бросился бежать, оставив часть снастей на реке. Мужчина остановился возле свой машины, на довольно безопасном расстоянии от медведя, и стал снимать происходящее на видео.

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