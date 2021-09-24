Пункты вакцинации от гриппа в Красноярске 2021: адреса, необходимые документы, время работы Фото: Мария ЛЕНЦ

Пункты вакцинации от гриппа в Красноярске 2021 организовал краевой минздрав. Эта мера связана с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и простудными заболеваниями (ОРВИ). Уже завозятся первые партии лекарства. Поэтому было принято решение доставить вакцину от гриппа в пункты вакцинации от ковида. Публикуем список адресов и время работы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пункты вакцинации от гриппа в Красноярске 2021: адреса

- ТЦ «Планета», ул. 9 мая, 77. Второй этаж. Прием пациентов ежедневный, кроме вторника. Часы работы: 10:00-20:00;

- ЖД-вокзал, ул. 30 июля, 1. Цокольный этаж. Круглосуточно. Санитарный день - четверг;

- гипермаркет «Леруа Мерлен» на 9 мая, 77. Часы работы: 8:00-20:00 часов, выходной - воскресенье;

- «Леруа Мерлен» на Калинина, 82. Часы работы: 09:00-20:00 с понедельника по пятницу. В субботу: 09:00-16:00. Санитарный день - воскресенье;

- ТЦ «Изумрудный город» на Свободном, ул. Телевизорная, 1, стр. 4. Пациентов принимают каждый день, кроме понедельника. Часы работы: 9:00-20:00, суббота и воскресенье: 09:00-17:00;

- Парк флоры и фауны «Роев ручей», ул. Свердловская, 293. Пациентов принимают каждый день, кроме понедельника и вторника. Часы работы: 12:00-19:00 часов.

- ТК «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 1, стр. 39. Прием желающих поставить прививку каждый день. Понедельник – санитарный день. Часы работы: 10:00-20:00 часов;

- ТЦ «Красноярье», пр. Красноярский рабочий, 120. Прием желающих поставить прививку идет ежедневно, кроме понедельника. Часы работы: 10:00-20:00 часов;

- ТЦ «Зеленый», ул. Мужества, 10. Прием на вакцинацию в любой день, кроме понедельника. Часы работы: 08:00-20:00 часов.

- ТЦ «Мега», пр. Красноярский рабочий, 27, стр. 74. Прием ведется ежедневно, кроме понедельника. Часы работы: 10:00-20:00;

- ТК «На Свободном», ул. Телевизорная, 1. Прием ведется ежедневно, кроме понедельника. Часы работы: 10:00-20:00;

- ТК «Квант», ул. Красной Армии, 10 (первый этаж). Прием желающих поставить прививку ведется со вторника по воскресенье. Понедельник - выходной. Часы работы: 10:00-20:00.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пункты вакцинации от гриппа в Красноярском крае 2021: адреса

- Норильск. ТЦ «Арена», пл. Металлургов, 10. Прием ведется ежедневно с 13:00 по 19:00 в будни и ч 12:00 по 18:00 в выходные;

- Сосновоборск. Дом быта, ул. Ленинского комсомола, 21. Третий этаж, помещение 21. Часы работы: 10:00-20:00 – ежедневно;

- Канск. Порт Артур, ул. 40 лет Октября, 62, стр.4. Часы работы: ежедневно – с 10:00 по 20:00;

- Минусинск. Центр культурного развития, ул. Народная, 17. Часы работы: 10:30-18:30. Санитарный день – воскресенье;

- Ачинск. ТЦ «Причулымье», 3-й микрорайон, ул. Новая, 39. Часы работы: 17:00-20:00. Прием желающих поставить прививку – 17:00-20:00.

Список документов для вакцинации от гриппа в Красноярске 2021

Пакет документов для вакцинации небольшой: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто может бесплатно поставить прививку от гриппа в Красноярске 2021

Как рассказали «КП-Красноярск» в пресс-службе минздрава, бесплатная прививка от гриппа доступна практически всем категориям граждан, кроме детей в возрасте до 6 месяцев.

Бесплатно вакцинироваться могут: медработники, сотрудники образовательных учреждений, коммунальщики, транспорта, социальной сферы, беременные женщины, взрослые и пенсионеры от 60 лет, а также пациенты из группы риска и с хроническими недугами.

В минздраве отметили, что в пунктах вакцинации от гриппа за деньги не прививают.

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