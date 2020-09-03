Первая партия вакцины против гриппа поступила в Красноярский край. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край пришла первая партия вакцины против сезонного гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным специалистов, в состав вакцины вошли штаммы, до этого не циркулировавшие в регионе. Чтобы избежать вспышки заболеваемости, нужно привить не меньше 60% жителей.

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