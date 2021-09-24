Какие партии прошли в Законодательное Собрание Красноярского края в 2021 году Фото: ИВАНОВА Диана

Выборы-2021 в Красноярском крае подошли к концу. Напомним, что голосование проходило в регионе 17 по 19 сентября. Результаты процедуры подвел Избирком. Рассказываем, какие партии прошли в Законодательное Собрание Красноярского края в 2021 году.

Фото: ИВАНОВА Диана

В Законодательное Собрание Красноярского края прошли 6 партий:

- «Единая Россия» - 31,6% (34 депутатских мандата);

- КПРФ — 21,7% (8 мандатов);

- ЛДПР — 14,6 (4 мандата);

- «Новые люди» — 7,9% (2 мандата);

- «Справедливая Россия» — 7,1% (1 мандат);

- «Зелёные» — 5,1% (1 мандат).

Фото: ИВАНОВА Диана

По одномандатным и двухмандатным округам в Законодательное Собрание Красноярского края прошли следующие кандидаты

1-й округ (Ленинский район) — Владимир Чащин (31,77%), «Единая Россия»;

2-й округ (Кировский район) — Сергей Горбунов (32,34%), «Единая Россия»;

3-й округ (Свердловский район) — Илья Зайцев (41,21%), «Единая Россия»;

4-й округ (Октябрьский район) — Алена Миронова (26,27%), «Единая Россия»;

5-й округ (Железнодорожный район) — Виталий Дроздов (27,9%), «Единая Россия»;

6-й округ (Солнечный) — Дмитрий Дмитриев (24,58%), «Единая Россия»;

7-й округ (Советский район) — Елена Пензина (30,51%), «Единая Россия».

8-й округ (Железногорский) — Алексей Кулеш (36,19%), «Единая Россия»;

9-й округ (Манский) — Александр Новиков (32,88%), «Единая Россия»;

10-й округ (Емельяновский) — Роман Гольдман (40,24%), «Единая Россия»;

11-й округ (Ачинский) — Владимир Чернышенко (38,29%), «Единая Россия»;

12-й округ (Назаровский) — Сергей Попов (30,76%), «Единая Россия»;

13-й округ (Балахтинский) — Борис Мельниченко (44,03%), КПРФ;

14-й округ (Краснотуранский) — Владислав Зырянов (51,32%), «Единая Россия»;

15-й округ (Курагинский) — Егор Васильев (37,2%), «Единая Россия»;

16-й округ (Рыбинский) — Сергей Филимонов (29,79%), «Единая Россия»;

17-й округ (Канский) — Юрий Адаменко (29,43%), «Единая Россия»;

18-й округ (Уярский) — Артур Аветисян (32,79%), «Единая Россия»;

19-й округ (Кежемский) — Екатерина Уделько (24,37%), самовыдвижение;

20-й округ (Лесосибирский) — Евгений Петренко (28,14%), «Единая Россия»;

21-й округ (Норильский) — Юрий Захаринский (49,4%), «Единая Россия»;

22-й округ (Талнахский) — Людмила Магомедова (51,86%), «Единая Россия»;

23-й округ (Таймырский) — Сергей Сизоненко (23,65%) и Валерий Вэнго (22,93%), «Единая Россия»;

24-й округ (Эвенкийский) — Валерий Фарукшин (32,36%), самовыдвижение, и Андрей Гаюльский (18,54%), «Единая Россия».

Напомним, что явка на выборах составила 41,6%.

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