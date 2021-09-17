Выборы в Красноярском крае-2021 начались

Выборы в Красноярском крае-2021 Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае начались выборы. Вместе со всей страной сибиряки выбирают депутатов в Государственную Думу. На местном уровне идет голосование за депутатов Законодательного Собрания края. И также определяются со своими кандидатами жители районов, сел и городов – не все, а где подошел срок менять состав мунициальных органов власти.

Председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин через час за после открытия избирательных участков рассказал о том, что сейчас происходит. Нарушений по времени открытия участков не зафиксировано – все 2147 постоянных участков заработали в 8 часов утра. Есть временные участки, их 14 и находятся они в медицинских учреждениях и следственных изоляторах, они будут работать только 19 сентября, одного дня хватит, чтобы охватить всех находящихся там избирателей.

Избирательные участки работают в штатном режиме Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам Алексея Подушкина сообщений о каких либо нарушениях или инцидентах на участках не поступало, там работают наблюдатели и от кандидатов, и от партий, и независимые. Всего наблюдателей около 5 тысяч. Кстати, есть и международные эксперты, которые приехали из Беларуси, Боснии и Герцеговины, Прибалтики.

Также дежурят силовики. В некоторых местах заметен наплыв посетителей, но это, видимо, личное предпочтение – сначала проголосовать, а потом уже заниматься своими делами. Тем более, что многие на выходные планируют выехать из города.

Всего в крае 2 043 695 избирателей. Замечено, что на некоторых участках количество в списках увеличилось по сравнению с тем, что было раньше. Но этому есть объяснения. Например, в районах, где за последнее время появилось много новостроек – это по Красноярску. Или вахтовики, которые в период с 17 по 19 сентября находятся на том месте работы и внесены в списки соответствующих участковых комиссий. К тому же сейчас у россиян есть возможность открепиться на своем участке и выбрать другой через портал госуслуг – это актуально для путешественников, для тех, кто приезжает в гости к родным.

Что касается досрочного голосования, которое проводилось в труднодоступных территориях, оно уже завершилось. Охвачено 6,3 тысячи избирателей.