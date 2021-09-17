Выборы – 2021 в Красноярском крае: кого выбираем, когда выбираем

Рассказываем, за кого предстоит голосовать жителям Красноярского края 19 сентября 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Приближается единый День голосования, когда россиянам предстоит выбрать своего представителя в органах законодательной и исполнительной власти. Порядок голосования в этот раз немногим отличается от традиционного. Если раньше все происходило в один день, то сейчас посетить избирательный участок можно будет 17, 18 или 19 сентября. В таком режиме выборы федерального формата пройдут впервые.

Сделано это для обеспечения безопасности избирателей в условиях пандемии. Все участки должны быть тщательно обработаны дезинфицирующими средствами, в наличии должны быть маски и средства для обработки рук. Плюс обязательно соблюдение санитарной дистанции.

Адреса избирательных участков, как правило, не меняются – это школы или другие социальные учреждения. Те, кто регулярно ходит на подобные мероприятия, знает адрес. К тому же всем в почтовый ящик или на портале Госуслуг должны прийти уведомления с указанием номера избирательного участка, к которому гражданин прикреплен, время работы.

Кого выбираем

- депутатов Государственной Думы Российской Федерации

- депутатов Законодательного Собрания Красноярского края

- депутатов городских Советов в Ачинске, Енисейске,

- депутатов районных и сельских Советов.

К слову

Нужно отметить, что руководители города и края не пропускают ни одних выборов и приходят на свои избирательные участки, чтобы проголосовать, одними из первых. «КП» удалось выяснить, что глава Красноярска Сергей Еремин придет на свой участок в СК "Энергия", после чего отправится в мэрию заниматься своими повседневными делами. А губернатора Александра Усса ждут на избирательном участке на улице Урицкого.

Добавим, что у соседей, в Республике Тыва, также пройдут досрочные выбора главы – председателя правительства республики. После того, как в марте этого года Шолбан Кара-оол сложил с себя полномочия, это место занимает временный руководитель.