Владислав Ховалыг лидирует с 97,82% голосов на выборах главы Республики Тува

Владислав Ховалыг Фото: соцсети

Врио главы Республики Тува Владислав Ховалыг, кандидат от партии "Единая Россия" лидирует в выборах с 97,82% голосов, стало известно исходя из данных на информационном табло ЦИК. Такие результаты определились после начала подсчета полученных голосов. Уже обработано 3,21% протоколов или 2 239 голосов.

На втором месте кандидат от КПРФ, учительница русского и тувинского языков, Чойгана Седен-оол, за нее проголосовали 0,7%.

Окончательные результаты пока еще неизвестны, подсчет голосов продолжается.

За 3 дня голосования, Тува показала один из самых высоких результатов по явке – 77,44%. Голосование длилось проходило с 17 по 19 сентября, все это время регион уверенно держал лидирующие позиции среди других субъектов России.

Напомним, что Владислав Ховалыг временно возглавил Туву 7 апреля 2021 года после отставки Шолбана Кара-Оола по собственному желанию. Соответствующий приказ подписал президент России. Врио руководителя региона был выдвинут кандидатом от регионального отделения «Единой России» для участия в выборах 20 июня 2021 года. В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали большинство делегатов.

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