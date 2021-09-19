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Политика19 сентября 2021 17:44

Данные экзитполов: На выборах главы Республики Тыва лидирует Владислав Ховалыг

Политик сейчас временно исполняет обязанности руководителя региона
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг. Фото Тываэнергосбыт

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг. Фото Тываэнергосбыт

На выборах главы Республики Тыва, как сообщает партия «Единая Россия, по данным exit-poll, уверенно лидирует временно исполняющий обязанности руководителя региона – Владислав Ховалыг. По последним подсчетам политик набирает 84,8% голосов, когда его оппонент, учительница русского и тувинского языков Чойгана Седен-оол, всего 6,5%. Окончательные результаты еще неизвестны, подсчет голосов избирателей продолжается.

Отметим, что Тува показала один из самых высоких результатов по явке – 77,44%. Голосование длилось в течение 3 дней, регион уверенно держал лидирующие позиции среди других субъектов России.

Напомним, что Владислав Ховалыг временно возглавил Туву 7 апреля 2021 года после отставки Шолбана Кара-Оола по собственному желанию. Соответствующий приказ подписал президент России. Врио руководителя региона был выдвинут кандидатом от регионального отделения «Единой России» для участия в выборах 20 июня 2021 года. В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали большинство делегатов.

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Выборы в Республике Туве прошли в формате «три в одном». Здесь выбирали не только депутатов в Государственную Думу и органы местного самоуправления. Жители республики решали, кто станет рулевым на следующий пятилетний срок. В избирательном бюллетене стояли фамилии четырех кандидатов: Валерий Бичи-оол, Шолбан Кара-оол, Сергей Салчак и Игорь Френт (подробнее).

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