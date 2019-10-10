2019-10-10T15:32:15+03:00
Общество

В аэропорту Красноярска началось строительство новой рулежной дорожки

Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Строительство рулежной дорожки в аэропорту Фото: пресс -служба правительства КрасноярскаСтроительство рулежной дорожки в аэропорту Фото: пресс -служба правительства Красноярска
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Рулежную дорожку в аэропорту Красноярска решено удлиннить. Бетонирование основания под нее уже идет полным ходом, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. По рассчетным данным, это увеличит пропускную способность аэропорта до 28 взлетов и посадок в час, сейчас их 12. Кроме того, новая рулежка даст возможность увеличить количество обслуживаемых воздушных линий до 130 маршрутов. Безусловно, мера значимая не только для самого аэропорта, но и для региона в целом.

- Реконструкция магистральной рулежной дорожки позволит снять последнее инфраструктурное ограничение по пропускной способности аэропорта, - заявил министр транспорта региона Константин Димитров.

Бетонное покрытие рулежной дорожки составит 154,5 тысячи квадратных метров. Помимо удлиннения дорожки проектом предусмотрено и благоустройство - площадку приспособят для работы с противообледенительной жидкостью, построят электросети, очистные сооружения, организуют работу светосигнального оборудования. К слову, строительство никак не скажется на работе аэропорта - рудежку строят на удалении от основной полосы. Окончат работы в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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