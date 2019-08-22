2019-08-22T06:49:41+03:00
Общество

В аэропорту Красноярска началась реконструкция рулежной дорожки за 600 миллионов рублей

После этого там можно будет принимать и отправлять до 25 самолетов в час
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В аэропорту Красноярска началась реконструкция рулежной дорожки за 600 миллионов рублейВ аэропорту Красноярска началась реконструкция рулежной дорожки за 600 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В аэропорту Красноярска началась реконструкция магистральной рулежной дорожки. Цена вопроса – 600 миллионов рублей. Средства были выделены краю из резервного фонда по распоряжению Правительства РФ.

После реконструкции пропускная способность аэропорта увеличится в два раза. Сейчас он способен принимать и отправлять по 12 самолетов в час. А станет – до 23 – 25 самолетов. Это позволит расширить сеть межрегиональных и международных пассажирских маршрутов, повысить качество обслуживания воздушных судов, пассажиров и грузов, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В настоящий момент на месте ведутся подготовительные работы и расчистка участка от растительности. Общая площадь бетонных покрытий новой МРД составит 154,5 тысячи квадратных километров. Согласно проекту дорожка станет не только длиннее, там обустроят площадку для работы с противообледенительной жидкостью, построят электросети, очистные сооружения и другие инженерные сети. При этом строительство никак не повлияет на работу аэропорта.

Сдать объект в эксплуатацию планируют в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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