Что бесит красноярцев в соседях: топ-3 привычек, из-за которых на вас будут смотреть косо Фото: ИВАНОВА Диана

Аналитики ЦУР Красноярского края изучили десятки жалоб пользователей в социальных сетях на соседей. Поводов для конфликтов оказалось много, причем, часть из них, казалось бы, не совсем не очевидна. Рассказываем, из-за чего лестничная клетка может стать полем битвы.

Причина №1 – Выгул собак без поводка и намордника

Фото: Мария ЛЕНЦ

У соседа агрессивная собака, которая гуляет без поводка и намордника. Больше того, хозяин не убирает за своим животным. Что делать, - спрашивают красноярцы.

И действительно. Не нужно специально следить за соседями, чтобы увидеть, как кто-то выгуливает своего питомца либо без намордника, либо без поводка, а иногда и вообще без всего. Главный аргумент таких хозяев «она не кусается», даже если пес рычит и скалит зубы уже минуту, а изо рта течет пена.

Убирать за собаками в Красноярском крае также приучились еще не все. Поэтому проходят по паркам и дворам до сих пор нужно смотреть под ноги. Но ситуация в скором времени должна улучшиться. В Красноярске активно открывают площадки для выгула собак.

Что же делать?

В ЦУР советуют не врывать в квартиру соседа, выбивая дверь с ноги. Для начала нужно просто поговорить, желательно, при свидетелях. Если же сосед не внял просьбам, тогда вариант следующий: составить коллективную жалобу с другими соседями.

- Чем больше жителей распишется, тем больше шансов на наказание. Документ отнесите в районную администрацию или обратитесь к участковому полицейскому, - поясняют в ЦУР.

Причина №2 – Кормление голубей с балкона

Фото: ИВАНОВА Диана

Еще один рабочий способ стать персоной нон-грата в собственном дворе – прикормить голубей. Кому-то эти уличные птицы кажутся милыми и хорошими. А для кого-то голуби – это окна и балконы, заляпанные пометом. Год назад с такой соседкой боролись жители дома на Взлетке.

И самое печальное для жильцов, что привлечь такого соседа-голубятника к ответственности довольно трудно. В ЦУР отмечают, что кормление птиц законом не запрещено, но и здесь выход есть. Правда напрячься придется посильнее, чем при разрешении «собачьего» вопроса.

Схема следующая:

- обращение в Роспотребнадзор, Санэпидемстанцию или к участковому;

- руководствоваться следующими документами: федеральные законы «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением Главного санврача РФ «Профилактика орнитоза»;

- если никто к вашим жалобами серьезно не относится, выход – обращение в прокуратуру. Если же и там глухо, остается суд.

Причина №3 – Парковка на газоне во дворе

Фото: ИВАНОВА Диана

Любители парковаться там, где нельзя стали для красноярцев уже не просто объектами ненависти, но также шуток и мемов. Но смейся не смейся, а проблема остается. Какой-нибудь молодец всегда поставит свое авто посреди тротуара, детской площади или газон.

Как в головы красноярских автомобилистов приходят идеи бросить машины там, где их нахождении вызовет вопросы, понять можно. Во многих дворах у нас трудно и пешком пройти, что уж говорить о парковке. Но легче от этого не становится.

В ЦУР советуют. Заниматься вандализмом, поджигать автомобили, крушить их битой и так далее – не нужно:

- Если вы заметили, что сосед оставил машину на газоне, сфотографируйте автомобиль. На снимке должны быть видны госномер и номер ближайшего к месту парковки дома. Материалы отправляйте на электронный адрес административной комиссии вашего района. Их можно найти на сайте мэрии, - говорят в ЦУРе.

Подробнее об этом можно почитать здесь.

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