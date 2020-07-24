«Гадалка» прикормила заговоренным зерном во дворе огромную голубиную стаю

Скажем сразу, красоты в этом мало. Голуби хоть и симпатичные (наверное) птицы, но в огромном количестве, да еще на «постоянном месте жительства», мягко говоря – проблема.

Из-за голубей по тротуару ни пройти, ни проехатьФото: Мария ЛЕНЦ

Во дворе на Молокова, 27 в Красноярске их сотни. На газонах, тротуаре, кустах, проводах, крышах, машинах – везде. То сидят, то прохаживаются, то лениво взлетают, и обратно. Распугали даже котов. Да что котов, люди сторонятся – банда...

Голуби везде - на машинах, крышах, проводах, газонах, балконахФото: Мария ЛЕНЦ

Голубей не гонять!

Проблема на Молокова существует не первый год. На этот раз измученные жильцы, которые прошли все инстанции, обратились за помощью к журналистам – посмотрите, какая у нас «красота».

Посиделки голубей не остаются без последствий - везде грязь, перьяФото: Мария ЛЕНЦ

Все дело в женщине, с которой никто не может совладать. То ли просто сердобольная, то ли, - говорят, - гадалка, но суть одна – ежедневно высыпает голубям не пакеты даже, а ведра дешевого зерна.

Жителям дома стоит посочувствовать - голуби залетают в окна и на балконыФото: Мария ЛЕНЦ

- Здесь живет врач или экстрасенс, я точно не знаю. Да, голубей кормит, - рассказала жительница дома Екатерина Медведева, она гуляла на детской площадке с дочками. – Зерно и птицы вроде как ей помогают. Не знаю. Может, просто бабушка. Ее квартира выходит на дорогу, там больше всего птиц. У нас балкон не застеклен, выходит во двор, но все равно прилетают. Это, конечно, проблема. Я как-то проходила по тротуару, дочки увидели птиц, хотели подбежать, но женщина увидела нас в окно и сказала, не гонять голубей.

Голуби сидят здесь целыми днями, улетают только ночьюФото: Мария ЛЕНЦ

- История продолжается давно, а дому лет 18, - рассказывает другая, Елена Васильева, она живет здесь с самого основания дома. - В домовом чате голубей обсуждают день и ночь. Наша инициативная группа писала обращения и в прокуратуру, и в роспотребнадзор, куда только не обращались. Нам отвечают, нет такого закона – нельзя кормить птиц. Мы не говорим, что нужно наказывать за это, но там такой загаженный газон, антисанитарные условия, и голуби, и крысы. Мешки, ведра крупы! Привозят на машинах. Женщина эта обычная на вид, но никого не слушает, не вступает в диалог, ни с кем не ссорится. Просто делает свое дело.

Зерно для голубей привозят мешкамиФото: Мария ЛЕНЦ

На кормушку не согласилась

В управляющей компании «Космос Плюс» нам подтвердили, что в прошлом году обращались и в прокуратуру, и в другие инстанции:

- Приезжали, проверяли - служба строительного надзора, санэпидемстанция. И репортажи про нас были. Ответ один: регулирующего закона, который запрещает кормить птиц, нет, - рассказал Владимир Звада, техник УК «Космос Плюс». – Нам остается только убирать территорию. На чердаках закрыли сетками окна, чтобы птицы не залетали, вычистили чердаки. Пытались ставить звуковые отпугиватели, но бесполезно – птицы не реагируют. Зерна много, вот птицы и летят со всего города. Женщине объясняли, что такое кормление недопустимо. Предложили сделать деревянную кормушку на пустыре, чтобы она туда ведра носила. Но, увы.

Птицы совершенно не боятся людей, подходишь - не улетаютФото: Мария ЛЕНЦ

Пообщаться с «хозяйкой» голубиной стаи нам не удалось, - дверь не открыла. Но в окно посмотрела – кто приехал, чего хочет. На подоконнике, к слову, птицы плотным рядком.

На подоконнике квартиры "хозяйки" голубиной стаи птицы сидят плотным рядкомФото: Мария ЛЕНЦ

Комментарий юриста

Что же делать? Проблема на Молокова, 27, конечно, не типичная, но с подобным сталкиваются многие. Самое распространенное – подкармливание бродячих собак, кто-то выносит еду для котов. И происходит вечный спор между теми, кто больше любит животных, и теми, кто – людей.

Антон Колосов, управляющий партнер адвокатского бюро «Колосов и партнеры», считает, что ситуацию можно решить несколькими путями:

- Первое: собственники на собрании могут принять правила пользования общей придомовой территорией и прописать условие запрета кормления голубей в местах, не отведенных специально для этого, и определить меры ответственности.

Второе: жильцы или собственники могут обратиться в муниципалитет, чтобы он принял такие правила на уровне города. Такая практика в России есть: отдельные муниципалитеты принимают правила кормления голубей. Можно обратиться в Законодательное собрание, чтобы норму внесли в Кодекс административных правонарушений Красноярского края.

Третий путь: управляющая компания или сами жильцы могут обратиться в суд с требованием устранить нарушения и последствия этих нарушений в виде загрязнения территории. Вплоть до выселения нарушителя. Такая положительная судебная практика тоже есть.

Также есть Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». При кормлении большого количества голубей возникают вредные факторы (перья, помет), которые могут привести к заболеваниям. На основании ФЗ Роспотребнадзор может вынести предписание об устранении нарушений.