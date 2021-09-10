В Красноярске появятся 30 площадок для выгула собак

Стало известно, где в Красноярске появятся площадки для выгула собак
Фото: Мария ЛЕНЦ
Стало известно, где в Красноярске появятся площадки для выгула собак. Пока примерно, но с большей вероятностью. Приводим список, который озвучил городскому Совету департамент городского хозяйства мэрии.
. На улицах:
- Словцова;
- Вильского;
- Калинина;
- Мечникова;
- Маерчака;
- Караульной;
- Линейной;
- Дубенского;
- Аэровокзальной;
- Никитина;
- Кубанской;
- Авиаторов;
- Водопьянова;
- Металлургов;
- Сезонников;
- Николаева;
- Ястынской;
- Светлогорской;
- 60 лет Октября;
- Тимошенкова;
- Кутузова;
- Транзитной;
- на Красрабе.
А также в сквере Серебряный, парке Сибсталь, в районе сквера Чернышевского, в районе «Планеты» и западной части острова Отдыха.
До недавних пор наличие разрешенных площадок было проблемой для горожан с питомцами. Наконец, дело сдвинулось и на сегодняшний день в Красноярске есть 8 таких мест на общественных территориях:
- в скверах «Серебряный», «Фестивальный» и «Паниковка»
- в парках «Кировский», «Татышев-парк»
- на острове Отдыха.
И плюс до конца года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» места для выгула будут организованы при благоустройстве скверов «Юдина» и «Солнечная поляна».
На организацию 30 запланированных площадок необходимо более 27,0 миллионов рублей. Они будут заложены в бюджет города на 2022 и плановый период 2023-2024 годов.