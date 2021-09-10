В Красноярске появятся 30 площадок для выгула собак

Стало известно, где в Красноярске появятся площадки для выгула собак Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, где в Красноярске появятся площадки для выгула собак. Пока примерно, но с большей вероятностью. Приводим список, который озвучил городскому Совету департамент городского хозяйства мэрии.

. На улицах:

- Словцова;

- Вильского;

- Калинина;

- Мечникова;

- Маерчака;

- Караульной;

- Линейной;

- Дубенского;

- Аэровокзальной;

- Никитина;

- Кубанской;

- Авиаторов;

- Водопьянова;

- Металлургов;

- Сезонников;

- Николаева;

- Ястынской;

- Светлогорской;

- 60 лет Октября;

- Тимошенкова;

- Кутузова;

- Транзитной;

- на Красрабе.

А также в сквере Серебряный, парке Сибсталь, в районе сквера Чернышевского, в районе «Планеты» и западной части острова Отдыха.

До недавних пор наличие разрешенных площадок было проблемой для горожан с питомцами. Наконец, дело сдвинулось и на сегодняшний день в Красноярске есть 8 таких мест на общественных территориях:

- в скверах «Серебряный», «Фестивальный» и «Паниковка»

- в парках «Кировский», «Татышев-парк»

- на острове Отдыха.

И плюс до конца года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» места для выгула будут организованы при благоустройстве скверов «Юдина» и «Солнечная поляна».

На организацию 30 запланированных площадок необходимо более 27,0 миллионов рублей. Они будут заложены в бюджет города на 2022 и плановый период 2023-2024 годов.