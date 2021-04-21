Как пожаловаться на парковку на газонах в Красноярске 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

С 2019 года в Красноярске действует запрет на парковку на газонах. Однако в законодательстве это нарушение относиться не к ПДД, а к благоустройству. «КП-Красноярск» рассказывает, как пожаловаться на парковку на газонах в Красноярске 2021. Сейчас в Красноярске весна, а значит и сезон парковки на газонах. Люди уже начали жаловаться. Облавы на автохамов прошли на правобережье, Железнодорожников и Советском районах.

Что считается газоном?

Как рассказали «КП-Красноярск» в службе городовых. Четкого юридического определения газона нет. По сути, газоном считается любая неасфальтированная поверхность. Если участок огорожен бордюрами или заборами – это тоже газон.

То есть, не важно, есть на территории трава или деревья. Даже если участок представляет собой грязевую полосу препятствий, а трава там полностью вытоптана – это газон.

Как пожаловаться на парковку на газонах в Красноярске 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

Если автомобиль заехал на газон не полностью – это нарушение?

Даже если автомобиль колесом задел сантиметр газона – это уже нарушение, за которое грозит штраф. Одно колесо, два, три, четыре - разницы нет. Если вы увидели такую картину на газоне, то знайте, что перед вами нарушитель и смело фиксируйте.

Как пожаловаться на парковку на газонах в Красноярске 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

А как определить нарушителя зимой?

Закон действует во все времена года. Да, зимой не всегда можно понять, газон перед вами или нет. Но тем внимательнее нужно быть. Даже если газон находится глубоко под снегом – парковка на нем все равно запрещена.

Можно ли избежать наказания за парковку на газоне?

Парковаться на газонах разрешается лишь автомобилям различных экстренных или медицинских служб. И только по крайней необходимости: если счет на спасение кого-либо идет на секунды. Если ситуация безвыходная и впереди опасность для людей, там не до газона.

Куда жаловаться на нарушителей?

В мэрии Красноярска рассказывают, чтобы привлечь к ответственности любителей парковаться на газонах, необходимо сфотографировать машину с номером и привязкой к улице, либо к узнаваемому месту города.

Затем нужно составить обращением с указанием даты и времени и отправить в административную комиссию района. Жалобу нужно пометить «Для административной комиссии».

В письме необходимо также указать ФИО. Идеальный вариант – это несколько фотографий: автомобиль вблизи, издалека и дом, рядом с которым зафиксировано нарушение. Срок рассмотрения – около 30 дней. Но обычно процедура длится быстрее.

Как пожаловаться на парковку на газонах в Красноярске 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

В ГИБДД обращаться смысла нет, так как парковка на газонах не входит в перечень нарушения правил ПДД. Так что, данное дорожное хамство в компетенцию госавтоинспекции не входит. Тем не менее, ГИБДД жалобу примет, но передаст ее в административную комиссию.

Список административных комиссий Красноярска по районам

- Ленинский район: len@admkrsk.ru - Кировский: karabutina@admkrsk.ru - Свердловский: shlegel@sv.admkrsk.ru - Октябрьский: oct@admkrsk.ru - Железнодорожный: base@rail.admkrsk.ru - Центральный район: kismv@centr.admkrsk.ru - Советский: Sov@admkrsk.ru

Сумма штрафов за парковку на газонах

- За первое нарушение автомобилистов ждет штраф от 2 до 4 тысяч рублей;

- За рецидив – от 4 до 5 тысяч.

- Предпринимателей и должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей;

- Юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.

В мэрии Красноярска добавляют, что если нарушитель не погасил штраф в течение 60 дней, его дело уходит судебным приставам.