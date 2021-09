Видео выступления Роя Джонса в Красноярске 11 сентября 2021 опубликовали в сети. Фото: Енисейская Сибирь

Видео выступления Роя Джонса в Красноярске 11 сентября 2021 опубликовали в сети. Напомним, что легендарный боксер выступал в качестве специального гостя на поединке между Александром Беспутиным и Маурисио Пинтором, который закончился уверенной победой красноярского бойца.

Напомним, что Рой Джонс более известен, как один из лучших боксеров в истории. Перечислять его регалии не хватит статьи. Скажем только, что он становился чемпионом мира в средней, второй средней, полутяжелой и тяжелой весовых категориях. Всего – 22 титула.

Но помимо карьеры спортсмена, в нулевых Джонс примерил на себя роль рэпера. Свой первый рэп-альбом Round One: The Album он выпустил в 2001 году. В 2004 году он создал хип-хоп-группу Body Head Bangerz, а в 2015 году записал EP. И после этого 6 лет экс-боксер «молчал».

За эти годы он успел получить российское гражданство и даже подраться с Майком Тайсоном. И в 2021 году презентовал в Красноярске свой новый сингл Y'all Must've Forgot II. Сделал он это перед боем Александра Беспутина и Маурисио Пинтора. В песне Рой Джонс поет про свои достижения в спорте и свою жизнь: «Я буду боксировать до тех пор, пока не уйду на пенсию».

Поклонники Джонса с нетерпением ждали этого момента, ведь старые хиты боксера-рэпера что называется «качали» в нулевые, да и сейчас воспринимаются довольно свежо. Однако выступление легенды оказалось для множества зрителей настоящим разочарованием.

Красноярцы обвинили россиянина в читке под «плюс». Причем, как говорят, зрители боксер даже не очень скрывал это. Длилось выступление недолго – буквально пять минут, зато, как пишут зрители, впечатлений хватит надолго – не каждый день звезда такого масштаба выступает в Красноярске.

Отрывок из песни:

In the ring I BOX, there is none higher

When I use these, they call me sire

To earn my kindom, I must use fire

and I won't stop boxing till I retire, I'm Roy.

Y'all musta forgot! Y'all musta forgot!

Перевод:

На ринге я боксирую, и здесь нет никого лучше,

Когда я это делаю, меня называют «Ваше величество»!

Чтобы завоевать свою империю, я должен выпустить пыл,

И я буду боксировать до тех пор, пока не уйду на пенсию, я — Рой.

Вы, должно быть, забыли! Вы, должно быть, забыли!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Результат боя Александр Беспутин – Маурисио Пинтор 11 сентября в Красноярске

Титульный бой за пояс WBC Peace в среднем весе, которого с нетерпением ждали ценители бокса, состоялся в Красноярске 11 сентября, во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. (подробнее)

Легенда мирового бокса Рой Джонс выступит с премьерой своей песни в Красноярске

Для красноярских зрителей Джонс приготовил особенные подарки. Звезда исполнит свою собственную песню на сибирской сцене, а также подарит крутые призы: среди болельщиков будут разыграны пять пар перчаток с его автографом. (подробнее)

Александр Беспутин – Маурисио Пинтор 11 сентября в Красноярске 2021: где посмотреть прямую онлайн-трансляцию

Бой Александра Беспутина против Маурисио Пинтора состоится в 17:00 часов во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске. Билеты на боксерский поединок все еще есть в продаже. (подробнее)