Александр Беспутин – Маурисио Пинтор 11 сентября в Красноярске 2021: где посмотреть прямую онлайн-трансляцию. Фото: организаторы

Бой Александра Беспутина против Маурисио Пинтора состоится в 17:00 часов во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске. Билеты на боксерский поединок все еще есть в продаже. На кону пояс WBC Peace в полусреднем весе. Рассказываем, где посмотреть прямую онлайн-трансляцию боя Александр Беспутин – Маурисио Пинтор 11 сентября в Красноярске 2021.

Статистика боев Александра Беспутина и Маурисио Пинтора

Фото: организаторы

Красноярский боксер Александр Беспутин все еще не побежден. В профессиональной карьере он провел 14 поединков и выиграл каждый из них. Всего их должно было пройти 15, но бой с Раджабом Бутаевым был признан несостоявшимся из-за допингового скандала.

Титулы Александра Беспутина: является бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA с 2019 по 2020 год, а также чемпионом США с 2018 по 2019 год по версии Боксерской ассоциации Соединенных Штатов Америки (USBA) в полусредней весовой категории.

Титулы Маурисио Пинтора: чемпион Мексики, континентальный чемпион в полусреднем весе, чемпион WBC Latino.

Место проведения боя Александра Беспутина против Маурисио Пинтора

Фото: организаторы

Бой между Беспутиным и Пинтором пройдет во дворце спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске в 17:00 часов.

Стоимость билета – 500 рублей. Помимо титульного боя за пояс WBC Peace, красноярцы смогут увидеть еще 10 боксерских поединков.

Где посмотреть прямую онлайн-трансляцию боя Александра Беспутина против Маурисио Пинтора

Официальная онлайн-трансляция боя между Александром Беспутиным и Маурисио Пинтором в Красноярске 11 сентября 2021 будет проходить на сайте «Матч-ТВ».

Коронавирусные ограничения на поединке между Александром Беспутиным и Маурисио Пинтором

Мероприятие будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм. В зале необходимо находиться в маске и соблюдать дистанцию. На входе у всех зрителей замерят температуру. Если она окажется выше 37 градусов, человек на поединок не будет допущен.

Специальный гость Рой Джонс

В качестве специального гостя на поединке Беспутин – Пинтор выступит легенда мирового бокса Рой Джонс с премьерой своей песни. Кроме того, зрители смогут принять участие в розыгрыше пяти пар боксерских перчаток знаменитого американского спортсмена.

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