Результат боя Александр Беспутин – Маурисио Пинтор 11 сентября в Красноярске

Обладатель пояса WBC Peace Александр Беспутин Фото: ИВАНОВА Диана

Титульный бой за пояс WBC Peace в среднем весе, которого с нетерпением ждали ценители бокса, состоялся в Красноярске 11 сентября, во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. На ринге сошлись россиянин Александр Беспутин и его мексиканский соперник, латиноамериканский чемпион в полусреднем весе, чемпион WBC Latino Маурисио Пинтор.

Всего красноярцы увидели 10 ярких поединков. Болельщики надеялись на яркую битву чемпионов – и они ее получили: россиянин не подвел ожиданий. Первые два раунда соперники прощупывали друг друга, подбирали нужные дистанции для боя. В третьем началась серьезная рубка, в ходе которой Беспутин сначала уронил Пинтора в нокдаун, но тот смог подняться. Зрители взорвались криками: «Саша! Молодец!»

Учитывая условия ограничений, можно сказать: зал был полон Фото: ИВАНОВА Диана

Поддержка из зала только укрепила дух нашего спортсмена. И когда мексиканец поднялся, Беспутин начал активно его прессинговать, резать углы и атаковать. Именно успешная атака принесла нашему боксеру пояс WBC Peace. Победа!

Для Беспутина это еще и возвращение в город, где развивалась его спортивная карьера. Почти 10 лет он выступал за сборную Красноярского края, стал победителем целого ряда российских и международных соревнований, чемпионом Европы, получил звание мастера спорта международного класса.

- Очень радостно оказаться на родной земле, потому что в Красноярске я много времени жил, у меня здесь друзья, родные мне люди, – поделился эмоциями звезда мирового бокса накануне поединка.

Добавим, что подобное спортивное мероприятие проводится в Красноярске впервые. В качестве специального гостя на поединке Беспутин – Пинтор выступил легенда мирового бокса Рой Джонс с премьерой своей песни.