Легенда мирового бокса Рой Джонс выступит с премьерой своей песни в Красноярске. Фото: предоставлено организатором

Красноярские любители бокса замерли в ожидании 11 сентября. В этот день во дворце спорта имени Ивана Ярыгина на ринге встретятся российский боец бывший регулярный чемпион мира по версии WBA (2019-2020), чемпион США по версии USBA (2018-2019) в полусреднем весе Александр Беспутин и чемпион Мексики, континентальный латиноамериканский чемпион в полусреднем весе, чемпион WBC Latino Маурисио Пинтор. Неожиданным и от того более приятным дополнением вечера станет то, что мероприятие посетит легенда мирового бокса, спортсмен, не единожды бившийся с Майком Тайсоном, Рой Джонс.

Для красноярских зрителей Джонс приготовил особенные подарки. Звезда исполнит свою собственную песню на сибирской сцене, а также подарит крутые призы: среди болельщиков будут разыграны пять пар перчаток с его автографом.

Решение о проведении титульного боя Александра Беспутина было принято во время встречи руководства Федерации бокса России с губернатором Красноярского края Александром Уссом, которая состоялась в феврале. Фото: предоставлено организатором

Главные бойцы уже прибыли в Красноярск и готовятся к предстоящим поединкам. Сегодня Александр Беспутин и Маурисио Пинтор приняли участие в высадке деревьев около Центрального стадиона. В мероприятии также приняли участие Первый заместитель Губернатора Красноярского края – руководитель Администрации Губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко и организатор боев профессионального бокса, промоутер Федерации бокса России Владимир Хрюнов.

– WBC – одна из ведущих мировых организаций профессионального бокса, – подчеркнул Александр Беспутин. – Я уже был чемпионом WBA, а сейчас у меня есть возможность стать обладателем пояса WBC, и я обязательно ей воспользуюсь. За этот пояс боролись многие легендарные боксёры, и я рад, что у меня тоже есть шанс стать чемпионом по версии WBC.

Александр Беспутин и Маурисио Пинтор приняли участие в высадке деревьев около Центрального стадиона. Фото: предоставлено организатором

Решение о проведении титульного боя Александра Беспутина было принято во время встречи руководства Федерации бокса России с губернатором Красноярского края Александром Уссом, которая состоялась в феврале.

– Уверен, что титульный бой Александра Беспутина и Маурисио Пинтора даст импульс развитию бокса в Красноярском крае, ведь любое крупное спортивное событие – это привлечение внимания к виду спорта и дополнительная мотивация для родителей привести своих детей в секцию. В субботу мы увидим яркий и красивый бокс, – сказал на прошедшей 7 сентября пресс-конференции Сергей Пономаренко.

Оператором проведения титульного боя выступает Корпорация развития Енисейской Сибири, которая уже накопила большой опыт в проведении масштабных спортивных событий. Мероприятие проводится при поддержке «Норникеля».

Билеты на титульный бой Александра Беспутина и Маурисио Пинтора можно приобрести на krs.kassir.ru.