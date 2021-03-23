Александр Беспутин: биография, победы и неудачи красноярского боксера

Фото: instagram Александра Беспутина

Красноярский боксер Александр Беспутин напомнил о себе 20 марта 2021 года. В Москве на арене «Мегаспорт» Беспутин нокаутировал соперника из Украины Виктора Плотникова. Это первый бой спортсмена за полгода. Он отбывал свою дисквалификацию за прием допинга. Рассказываем биографию непобедимого боксера.

Ранние годы и любительская карьера

Александр Александрович Беспутин родился 26 апреля 1991 года в Каменске-Уральском Свердловской области. В раннем детстве он потерял отца и воспитывался матерью. Здесь же он и начал заниматься боксом, но в 2005 году переехал в Красноярск, где талант юноши раскрылся в полной мере.

За сборную края Александр выступал более 10 лет. За это время он успел стать призером чемпионата России в 2009 году, а в 2012 году выиграть «золото» на первенстве страны в весе до 69 кг.

В это же время Беспутин вышел на международный уровень, где начал добиваться немалых успехов. В 2013 году он стал чемпионом Европы в весе до 69 кг, а в 2015 году выиграл серебряные награды Европейских игр.

Переход в профессионалы

В 2015 году Беспутин подписал соглашение с одной из самых топовых промоутерских боксерских компаний Top Rank. Первый бой Александра Беспутина на профессиональном ринге состоялся 12 декабря 2015 года. Красноярец нокаутом во втором раунде победил мексиканца Фернандо Пализа.

Времени на адаптацию в новых реалиях Беспутину не дали. Уже спустя 5 боев он получил реально сильного соперника – уроженца Панамы Асаэля Косио, на счету которого к тому моменту было 20 побед. Латиноамериканец был повержен, после чего россиянина было уже не остановить.

Уже в своем 11 бою 14 сентября 2018 года Александр выиграл титул чемпиона США по версии USBA в полусреднем весе. Он уверенно победил американца Алана Санчеса.

После этого Беспутину приходилось дважды отстаивать этот титул. В декабре 2018 года красноярский боксер одолел доминиканца Хуана Карлоса Абреу, а в апреле 2019 года защитил пояс претендента из Аргентины – Альфредо Родолфо Бланко – это была 13-я победа россиянина, при 0 поражений.

Утраченное чемпионство и допинг

Победы Беспутина не прошли даром, и вскоре для него было организована титульная встреча. Бой с соотечественником Раджабом Бутаевым проходил в Монте-Карло 30 декабря 2019 года. На кону стоял титул регулярного чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.

В тяжелом поединке победа осталась за Беспутиным. После этого перед боксером открывались бескрайние перспективы. Отдаленно упоминалась возможность проведения боя с легендой бокса Мэнни Пакьяо. Но в один момент все пошло прахом…

После боя Александр провалил допинг-тест. Причем, положительными оказались обе пробы. Как итог – 6 июля 2020 года Беспутин был лишен чемпионства по версии WBA и дисквалифицирован. Бой с Бутаевым и вовсе признали несостоявшимся.

Новое начало

Следующего выхода на ринг пришлось ждать почти полгода. Как рассказывал сам Александр, возможностей было достаточно, но поединки постоянно переносились и срывались. Выигранный у Плотникова бой также мог не состояться. Первоначально Беспутин должен был драться с аргентинцем Максимилиано Вероном, но тот заболел коронавирусом. Тогда на замену пришлось вызывать украинского боксера.

Добавим, что поединок с Плотниковым стал для Беспутина первым на профессиональном уровне, проведенным в России. До этого он практически всегда выступал в США.

- Благодарен своеи команде, семье, друзьям, людям которые верят в меня и ценят мое боксерское творчество! Всем Мир, - говорил Александр после боя.

Когда состоится следующий бой Александра неизвестно. После столь серьезного удара по репутации трудно вставать. Но боксер не намерен сдаваться, и призывает поклонников поддерживать его в следующих карьерных шагах.