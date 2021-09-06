Александр Беспутин-Маурисио Пинтор: в Красноярске состоится битва чемпионов. Фото: предоставлено организаторами

11 сентября красноярцы станут свидетелями исторического события в мире профессионального бокса. Во дворце спорта имени Ивана Ярыгина состоится титульный бой Александра Беспутина с континентальным латиноамериканским чемпионом в полусреднем весе, чемпионом WBC Latino Маурисио Пинтором.

Александр Беспутин — звезда российского бокса. Свою карьеру он начинал, выступая за Красноярский край.

— Очень радостно оказаться на родной земле, потому что в Красноярске я много времени жил, у меня здесь друзья, родные мне люди, – рассказал Александр Беспутин. – Я очень рад поприветствовать земляков. Приглашаю всех любителей бокса и тех, кто только приобщается к нему, посетить предстоящий бой. Бокс – национальный вид спорта, он объединяет. У меня боевой настрой, подготовка прошла хорошо. Соперник волевой, выносливый, с характером, у него хорошая репутация. Бой должен быть интересным.

Александр Беспутин — звезда российского бокса. Свою карьеру он начинал, выступая за Красноярский край. Фото: предоставлено организаторами

На сегодняшний день Александр Беспутин является бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA с 2019 по 2020 год, а также чемпионом США с 2018 по 2019 год по версии Боксерской ассоциации Соединенных Штатов Америки (USBA) в полусредней весовой категории.

Всего 11 сентября красноярцы увидят 10 ярких боксерских поединков.

Мероприятие будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм. В зале необходимо находиться в маске и соблюдать дистанцию. На входе у всех зрителей замерят температуру. Если она окажется выше 37 градусов, человек на поединок не будет допущен.

Оператором по подготовке титульного боя выступает Корпорация развития Енисейской Сибири. Мероприятие проводится при поддержке «Норникеля».

Приобрести билеты на бой можно на krs.kassir.ru. Стоимость билетов – от 500 до 10 000 рублей в зависимости от расположения мест в зале. Возрастные ограничения 12+.