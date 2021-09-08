«Плакала и говорила, что на нее падали люди»: в Красноярске кондуктор травмировала руку после опасного маневра водителя автобуса Фото: Саша КИМ

Инцидент произошел вечером 7 августа в районе Вильского в Красноярске. Как «КП-Красноярск» рассказала очевидица, автобус 5-го маршрута в районе Вильского, 13 выезжал с остановки, но очень резко затормозил. В итоге несколько человек упали, а кондуктор автобуса получила травму:

- Автобус 5 выезжал с остановки Медицинский колледж, в районе Вильского 13. Резко затормозил, мы все попадали. Все упали, кто-то стал стонать впереди, оказалось что кондуктор, - рассказала девушка.

По ее словам, автобус ни с кем не столкнулся. По всей видимости, он хотел кого-то обогнать:

- Автобус ни с кем не столкнулся, я увидела, что мы с остановки сразу в левый ряд выехали, видимо обогнать хотел кого-то.

Кроме кондуктора в салоне никто не пострадал. Ей вызвала скорую пассажирка автобуса. Медики приехали через 15 минут:

- Кондуктор плакала и говорила, что на неё люди падали, она вначале стояла «как я могла держаться, они все падали на меня». Скорее всего, она сломала плечо, - пояснила красноярка.

Очевидица добавила, что почти никто из пассажиров не озаботился состоянием кондуктора и пришел на помощь, кроме еще одной девушки:

- Люди просто жесть, получается, она сломалась из-за толпы, которая вышла спокойно и свалила, просто люди выходили, всем все равно на неё, а она еле идёт и плачет громко, - подытожила девушка.

Пассажирка также сняла видео. На кадрах видно, что кондуктор автобуса действительно плачет и не может разогнуть руку. Медик скорой помощи отводит ее на рентген.

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